Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»

"Шкурин", говоришь... Ну-ну! А где служить хочешь - в США? Канаде? Великобритании? Как много их, за бабки готовых Родину продать...
Нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал свой отказ от службы в вооруженных силах Белоруссии.
«Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить, учитывая нынешнюю ситуацию в стране. Точно не сейчас.
Правда, можно попасть в тюрьму, если прятаться от службы на протяжении двух лет. Теоретически российские власти могут выдать меня Белоруссии после возвращения в Москву. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может что угодно.
Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать», – сказал Шкурин.
- В августе 2020 года форвард отказался выступать за сборную Белоруссии.
- Причина – переизбрание Александра Лукашенко на новый президентский срок.
- ФИФА не стала вводить санкции против Шкурина за это решение.