Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»

Нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал свой отказ от службы в вооруженных силах Белоруссии.

«Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить, учитывая нынешнюю ситуацию в стране. Точно не сейчас.

Правда, можно попасть в тюрьму, если прятаться от службы на протяжении двух лет. Теоретически российские власти могут выдать меня Белоруссии после возвращения в Москву. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может что угодно.

Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать», – сказал Шкурин.