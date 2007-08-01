Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»

    Нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал свой отказ от службы в вооруженных силах Белоруссии.

    «Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить, учитывая нынешнюю ситуацию в стране. Точно не сейчас.

    Правда, можно попасть в тюрьму, если прятаться от службы на протяжении двух лет. Теоретически российские власти могут выдать меня Белоруссии после возвращения в Москву. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может что угодно.

    Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать», – сказал Шкурин.

    • В августе 2020 года форвард отказался выступать за сборную Белоруссии.
    • Причина – переизбрание Александра Лукашенко на новый президентский срок.
    • ФИФА не стала вводить санкции против Шкурина за это решение.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Rzeczpospolita

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:42
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12579

      житель СПб 8 минут назад

      "Шкурин", говоришь... Ну-ну! А где служить хочешь - в США? Канаде? Великобритании? Как много их, за бабки готовых Родину продать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6452

      Томик 31 минуту назад

      Спрятался от службы там, где это посчитают геройством. Фамилия говорящая оказалась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26164

      пьяныйхоровод 35 минут назад

      А чего там , как в петровские времена 25 лет служат ? Или телесные наказания в ходу ? Не знаю как там в Белоруси , а в ВС России сейчас не служба , а лафа .
      Так что ильюша , по ходу ты просто ссыкло и тунеядецъ .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      plehanov6 1 час назад

      Чушок гребаный!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21766

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не успел приехать в Киев и уже стал хохлом. Служба в Армии - это служба Родине, святая обязанность. Хочу-нехочу, это для мажоров богатых папашек. Фамилия у тебя, ильюша, подходящая для этой ситуации.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91567
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68230
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru