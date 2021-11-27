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  • Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»

Шкурин: «Не хочу служить в белорусской армии, учитывая нынешнюю ситуацию»

27 ноября 2021, 17:42
25

Нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал свой отказ от службы в вооруженных силах Белоруссии.

«Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить, учитывая нынешнюю ситуацию в стране. Точно не сейчас.

Правда, можно попасть в тюрьму, если прятаться от службы на протяжении двух лет. Теоретически российские власти могут выдать меня Белоруссии после возвращения в Москву. Я не знаю, чем все кончится. Произойти может что угодно.

Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать», – сказал Шкурин.

  • В августе 2020 года форвард отказался выступать за сборную Белоруссии.
  • Причина – переизбрание Александра Лукашенко на новый президентский срок.
  • ФИФА не стала вводить санкции против Шкурина за это решение.

Источник: Rzeczpospolita
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо К ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1638025229
Не успел приехать в Киев и уже стал хохлом. Служба в Армии - это служба Родине, святая обязанность. Хочу-нехочу, это для мажоров богатых папашек. Фамилия у тебя, ильюша, подходящая для этой ситуации.
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plehanov6
1638025471
Чушок гребаный!
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Томик
1638028170
Спрятался от службы там, где это посчитают геройством. Фамилия говорящая оказалась.
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житель СПб
1638029570
"Шкурин", говоришь... Ну-ну! А где служить хочешь - в США? Канаде? Великобритании? Как много их, за бабки готовых Родину продать...
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AZ
1638031631
Учитывая ситуацию в Беларуси и в России, я бы тоже отказался сейчас служить в российской армии... Как говорите "долг родине"... да ее уже наши чиновники пораспродали... а служить и защищать их рожи, мне точно не в кайф...
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Иван Петров 1986
1638038489
Конечно там деньжат поменьше будет, вот и не хочешь. А когда на халяву футболу учился забыл уже.
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ivany4
1638038616
Статья с глубоким смыслом. Вся ерись, которую несет игрок не причем. Читаем внимательно, особенно то, что написано ниже: - В августе 2020 года форвард отказался выступать за сборную Белоруссии. - Причина – переизбрание Александра Лукашенко на новый президентский срок. - ФИФА не стала вводить санкции против Шкурина за это решение. Выводы - Шкурин полез в "политику", и ФИФой не наказан. Т,Е. за отказ играть за сборную страны, тебя могут наказать(введут санкции)?! А как же любимец сбг - "незаменимый" дрочер??))) Вот такие они гейропейцы.
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Борисыч1
1638074029
Предатель своей Родины. Позор Шкуре!
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SpartakMoskwa
1638074996
Служить нужно в любом случае!!!Нынешняя молодежь этого не понимает к сожалению!!В 90 служили когда ситуация в стране была ужасная и ничего живые!!Эх было же время когда собирался в армию все соседи родственники собирались как будто на войну иду!! А сейчас прячутся от военкома позор
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Hektor 84
1638213098
Истинный патриот своей родины! Во время протестов в Беларуси кукарекал из России про плохую власть и про то что надо свергнуть решил Лукашенко. Смешной утырок
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