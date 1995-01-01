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    «РБ-Спорт»: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

    «Спартак» рассматривает вариант с приобретением защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

    По информации «РБ-Спорт», столичный клуб узнавал через посредников и агентов условия приобретения 22-летнего игрока у «Крыльев». «Спартак» рассматривает левого защитника как альтернативу Айртону.

    «Спартак» пока не делал официального предложения по Горшкову.

    • Горшков провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.
    • Контракт футболиста с «Крыльями» рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +30589

      oyabun 20 минут назад

      Сейчас альтернатива Айртону вроде Ломовицкий. Или Айртон уже пакует чемоданы?

      0
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      Рейтинг: +6709

      серега кашин 55 минут назад

      надо бать

      0
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