«РБ-Спорт»: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

«Спартак» рассматривает вариант с приобретением защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.
По информации «РБ-Спорт», столичный клуб узнавал через посредников и агентов условия приобретения 22-летнего игрока у «Крыльев». «Спартак» рассматривает левого защитника как альтернативу Айртону.
«Спартак» пока не делал официального предложения по Горшкову.
- Горшков провел 15 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.
- Контракт футболиста с «Крыльями» рассчитан до 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.
Источник: «РБ-Спорт»