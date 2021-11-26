«РБ-Спорт»: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

«Спартак» рассматривает вариант с приобретением защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

По информации «РБ-Спорт», столичный клуб узнавал через посредников и агентов условия приобретения 22-летнего игрока у «Крыльев». «Спартак» рассматривает левого защитника как альтернативу Айртону.

«Спартак» пока не делал официального предложения по Горшкову.