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    Тедеско отказался возглавить «Рапид». Он хочет получать втрое больше, чем ему предложили

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался возглавить «Рапид», сообщает журналист Питер Линден на своем сайте.

    Австрийский клуб не смог удовлетворить финансовые требования 36-летнего немца. Тедеско хочет получать втрое больше, чем мог платить «Рапид».

    Экс-тренер «Спартака» по-прежнему рассчитывает получить предложение из Бундеслиги.

    • Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
    • Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
    • Вчера он присутствовал на матче «Спартак» – «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.

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    Источник: сайт Питера Линдена

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11693

      Cleaner 10 минут назад

      Бацилла Спартака начала свое действие...)

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