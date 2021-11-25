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  • Тедеско отказался возглавить «Рапид». Он хочет получать втрое больше, чем ему предложили

Тедеско отказался возглавить «Рапид». Он хочет получать втрое больше, чем ему предложили

25 ноября 2021, 16:09
3

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался возглавить «Рапид», сообщает журналист Питер Линден на своем сайте.

Австрийский клуб не смог удовлетворить финансовые требования 36-летнего немца. Тедеско хочет получать втрое больше, чем мог платить «Рапид».

Экс-тренер «Спартака» по-прежнему рассчитывает получить предложение из Бундеслиги.

  • Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
  • Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
  • Вчера он присутствовал на матче «Спартак» – «Наполи» (2:1) в Лиге Европы.

Технический директор «Локомотива» Цорн анонсировал встречу с Тедеско

Источник: сайт Питера Линдена
Австрия. Бундеслига Рапид Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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raritet
1637849925
Конечно , после халявы российских денег , трудно войти в реальность.
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R_a_i_n
1637853772
ну это тогда в Россию
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ARSteven89
1637858584
Москва разбаловала!
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