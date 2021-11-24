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    Тедеско приехал на матч «Спартак» – «Наполи»

    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на домашний матч команды с «Наполи» в Лиге Европы.

    «Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».

    • Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
    • Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
    • Немец покинул «Спартак» по окончании сезона, отказавшись продлевать истекающий контракт.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 52 минуты назад

      значит не мимо него прошел клуб-настоящий мужик!

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      Рейтинг: +3998

      _Marqella_ > Александ1982 38 минут назад

      Конечно не мимо,он за деньгами приехал....так коментаторы по МАТЧу сказали...

      0
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      Рейтинг: +5637

      sochi-2013 54 минуты назад

      Давай, Спартак, вперед! Тут то большинство российских болельщиков за вас.

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      Рейтинг: +4722

      Semenycch 58 минут назад

      Получит удовольствие от матча!

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