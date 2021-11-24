Тедеско приехал на матч «Спартак» – «Наполи»

значит не мимо него прошел клуб-настоящий мужик!
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на домашний матч команды с «Наполи» в Лиге Европы.
«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».
- Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
- Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
- Немец покинул «Спартак» по окончании сезона, отказавшись продлевать истекающий контракт.
Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть ❤#СпартакНаполи | #UEL pic.twitter.com/QUWu6kSA05— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021