Тедеско приехал на матч «Спартак» – «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на домашний матч команды с «Наполи» в Лиге Европы.

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.

Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.

Немец покинул «Спартак» по окончании сезона, отказавшись продлевать истекающий контракт.