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Тедеско приехал на матч «Спартак» – «Наполи»

24 ноября 2021, 18:12
7

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на домашний матч команды с «Наполи» в Лиге Европы.

«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».

  • Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
  • Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
  • Немец покинул «Спартак» по окончании сезона, отказавшись продлевать истекающий контракт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Спартак Наполи Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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sochi-2013
1637767409
Давай, Спартак, вперед! Тут то большинство российских болельщиков за вас.
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Александ1982
1637767568
значит не мимо него прошел клуб-настоящий мужик!
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Иван Петров 1986
1637775050
Без него не выиграли бы !
Ответить
portero
1637775392
Тедеско фартовый для Спартака!!! В Польшу его пригласите...
Ответить
alefreddy
1637775577
С победой Доменико
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