Тедеско приехал на матч «Спартак» – «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на домашний матч команды с «Наполи» в Лиге Европы.
«Спасибо за визит, Доменико! Всегда рады видеть», – написала в твиттере пресс-служба «Спартака».
- Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
- Команда под его руководством заняла 2-е место в РПЛ в сезоне-2020/21.
- Немец покинул «Спартак» по окончании сезона, отказавшись продлевать истекающий контракт.
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Источник: твиттер «Спартака»