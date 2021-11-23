Технический директор «Локомотива» Цорн анонсировал встречу с Тедеско

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что встретится в Москве с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

«Доменико уже пару недель назад сообщил мне о своем желании навестить Москву и наш матч с «Лацио».

Когда он прилетит, мы обязательно увидимся», – сказал Цорн.