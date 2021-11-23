Технический директор «Локомотива» Цорн анонсировал встречу с Тедеско

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что встретится в Москве с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
«Доменико уже пару недель назад сообщил мне о своем желании навестить Москву и наш матч с «Лацио».
Когда он прилетит, мы обязательно увидимся», – сказал Цорн.
- «Локомотив» примет «Лацио» в четверг в 20:45 мск.
- Сообщалось, что Тедеско прилетит в Москву для посещения налоговой службы.
- Немец покинул «Спартак» в мае этого года, отказавшись продлевать истекающий контракт.
Источник: «Матч ТВ»