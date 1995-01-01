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    Технический директор «Локомотива» Цорн анонсировал встречу с Тедеско

    Технический директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что встретится в Москве с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Доменико уже пару недель назад сообщил мне о своем желании навестить Москву и наш матч с «Лацио».

    Когда он прилетит, мы обязательно увидимся», – сказал Цорн.

    • «Локомотив» примет «Лацио» в четверг в 20:45 мск.
    • Сообщалось, что Тедеско прилетит в Москву для посещения налоговой службы.
    • Немец покинул «Спартак» в мае этого года, отказавшись продлевать истекающий контракт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +14468

      paracetamol 1 час назад

      Опять тренера менять собрались, только 3 ляма Николичу выложили!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11754

      Литейный4 1 час назад

      Цорн и проводниц обнесёт, как обнёс свинарник. гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3862

      neim 2 часа назад

      Твикс, сладкая парочка ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21695

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вот кто они? Немцы не немцы, итальянцы не итальянцы... Но Россию почему-то "любят". )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3862

      neim > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Цыгане они. Особенно Цорн ))).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22927

      vladimir-7 > neim 2 часа назад

      Цорн – помесь еврея с бабой из Казахстана

      2
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      Рейтинг: +1201

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      А бомжарня с кем всретится??? С молло?

      1
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