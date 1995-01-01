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    «СЭ»: Тедеско прилетит в Москву для посещения налоговой службы

    Стала известна цель визита бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Москву.

    По информации «СЭ», немец прилетит в российскую столицу для посещения налоговой службы.

    Тренеру нужно пройти формальные процедуры по отчетности, связанной с периодом его работы в РФ.

    Сообщалось, что Тедеско также планирует встретиться с друзьями и посетить домашние матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.

    • В среду в 18:30 мск «Спартак» примет «Наполи».
    • В четверг в 20:45 мск «Локо» сыграет с «Лацио».
    • Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года, отказавшись продлевать истекающий контракт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11449

      NewLife 4 минуты назад

      Что-то не припомню, чтобы других иностранных тренеров после работы в России тоже вызывали в налоговую.

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      Рейтинг: +17598

      derrik2000 17 минут назад

      Усё верно, усё правильно: заплати налоги и спи спокойно. )

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