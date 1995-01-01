«СЭ»: Тедеско прилетит в Москву для посещения налоговой службы

Что-то не припомню, чтобы других иностранных тренеров после работы в России тоже вызывали в налоговую.
Стала известна цель визита бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в Москву.
По информации «СЭ», немец прилетит в российскую столицу для посещения налоговой службы.
Тренеру нужно пройти формальные процедуры по отчетности, связанной с периодом его работы в РФ.
Сообщалось, что Тедеско также планирует встретиться с друзьями и посетить домашние матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.