Лига чемпионов. «Милан» добился первой победы, обыграв «Атлетико». «Ливерпуль» оказался сильнее «Порту»

«Милан» впервые победил в нынешней Лиге чемпионов. Гостевую победу над мадридским «Атлетико» принес гол Жуниора Мессьяса на 87-й минуте.

Судьба второй путевки в плей-офф из этой группы определится в последнем туре.

Первая же еще с прошлого тура находится у «Ливерпуля». Он идет в турнире без потерь и добился победы над «Порту», который тоже продолжает претендовать на выход в 1/8 финала.

«Ливерпуль» встречался с «Порту» в еврокубках десять раз и ни разу не уступил (семь побед, три ничьи). Шесть из этих встреч состоялись при главном тренере англичан Юргене Клоппе (пять побед, ничья).

Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

Атлетико (Испания) – Милан (Италия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мессьяс, 87.

Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алькантара, 52; 2:0 – Салах, 70.

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