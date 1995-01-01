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    Лига чемпионов. «Милан» добился первой победы, обыграв «Атлетико». «Ливерпуль» оказался сильнее «Порту»

    «Милан» впервые победил в нынешней Лиге чемпионов. Гостевую победу над мадридским «Атлетико» принес гол Жуниора Мессьяса на 87-й минуте.

    Судьба второй путевки в плей-офф из этой группы определится в последнем туре.

    Первая же еще с прошлого тура находится у «Ливерпуля». Он идет в турнире без потерь и добился победы над «Порту», который тоже продолжает претендовать на выход в 1/8 финала.

    «Ливерпуль» встречался с «Порту» в еврокубках десять раз и ни разу не уступил (семь побед, три ничьи). Шесть из этих встреч состоялись при главном тренере англичан Юргене Клоппе (пять побед, ничья).

    Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

    Атлетико (Испания) – Милан (Италия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мессьяс, 87.

    Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алькантара, 52; 2:0 – Салах, 70.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      cvber64 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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