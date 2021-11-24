Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена о пенальти на Дзюбе передали неадекватно. Нет сомнений в 11-метровом»

Что за бред несет этот чинуша? Какая нах сборная? Куйню спорол))) как можно слова передать адекватно? Что такое они там курят или нюхают?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова защитника Деяна Ловрена о пенальти в ворота «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
После матча Ловрен сказал: «Пенальти в компенсированное время был неправильный, согласен с соперниками».
«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти.
Обсуждать судейские решения – последнее дело. На VAR работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у VAR их гораздо больше.
Когда говорят, что было легкое касание – это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики.
Понятно, что футболисты «Мальме» мечтали одержать первую победу в Лиге чемпионов и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», – сказал Медведев.
- Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
- С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
- «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.