Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена о пенальти на Дзюбе передали неадекватно. Нет сомнений в 11-метровом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова защитника Деяна Ловрена о пенальти в ворота «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После матча Ловрен сказал: «Пенальти в компенсированное время был неправильный, согласен с соперниками».

«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти.

Обсуждать судейские решения – последнее дело. На VAR работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у VAR их гораздо больше.

Когда говорят, что было легкое касание – это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики.

Понятно, что футболисты «Мальме» мечтали одержать первую победу в Лиге чемпионов и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», – сказал Медведев.