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  • Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена о пенальти на Дзюбе передали неадекватно. Нет сомнений в 11-метровом»

Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена о пенальти на Дзюбе передали неадекватно. Нет сомнений в 11-метровом»

24 ноября 2021, 17:58
15

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова защитника Деяна Ловрена о пенальти в ворота «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После матча Ловрен сказал: «Пенальти в компенсированное время был неправильный, согласен с соперниками».

«Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти.

Обсуждать судейские решения – последнее дело. На VAR работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у VAR их гораздо больше.

Когда говорят, что было легкое касание – это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики.

Понятно, что футболисты «Мальме» мечтали одержать первую победу в Лиге чемпионов и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», – сказал Медведев.

  • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
  • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Зенит Дзюба Артем Ловрен Деян Медведев Александр
Комментарии (15)
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ARSteven89
1637766574
Ахаха))) То чувство, когда гендиректор "Зенита" всерьёз думает, что Ловрен приехал играть за "Зенит", а не доигрывать за евро в контракте!
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Enter2006
1637766713
Ну ну, умеете хорошо "заднюю включать".
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polt
1637767535
Чего мутить то, Ловрен сказал то, что хотел сказать, у него на роже написано, что приехал отбывать программу за хорошие бабки и плевать он хотел на Зенит вместе с Медведевым и Семаком.
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Олег1204
1637768581
А потом божми ноют что против них кто то болеет. Хорошо вам вылетить в 1/16
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Hektor 84
1637769921
Что за бред несет этот чинуша? Какая нах сборная? Куйню спорол))) как можно слова передать адекватно? Что такое они там курят или нюхают?
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MDAR
1637776032
Что думал то и сказал.А сказал он правду и не надо отмазываться.Доже сам капитан это признал.
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Вомбат
1637776613
Даже не надейся, Медведев. Сколько бы ты не платил Ловрену, он не будет говорить по твоей бумажке. И играть нормально тоже не будет. Он приехал в Зенит срубить халявного газового бабла, взамен ничего не делая, и не в чем себя не ограничивая.
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mikatv
1637777324
В одном он прав. Судья ведь пенальти не поставил, его позвали ассистенты с ВАР. Там португалец и француз. Им-то Зенит - ехало-болело. Хотя судя по повтору пеналь и правда был левоватый, так же как и вне игры на Дзюбе, кстати. Но хрен их знает, что у них там в УЕФА считается за нарушение.
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paracetamol
1637778297
Ловрену пора обратно в Ливерпуль. Бестолковая покупка! Лучше бы Прохина оставили.
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Spirit_78
1637780115
В наши ворота ещё не такую фигню ставят, так что всё нормально.
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