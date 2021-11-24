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    Гендиректор «Зенита»: «Слова Ловрена о пенальти на Дзюбе передали неадекватно. Нет сомнений в 11-метровом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова защитника Деяна Ловрена о пенальти в ворота «Мальме» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    После матча Ловрен сказал: «Пенальти в компенсированное время был неправильный, согласен с соперниками».

    «Я разговаривал с Деяном после матча. К сожалению, его слова про пенальти передали неадекватно. Он говорил не по бумажке, по горячим следам. Ловрен просто вспомнил свой матч за сборную, где был назначен похожий пенальти.

    Обсуждать судейские решения – последнее дело. На VAR работали квалифицированные арбитры, они позвали главного судью смотреть повтор. В телетрансляции показывают один-два ракурса, у VAR их гораздо больше.

    Когда говорят, что было легкое касание – это непрофессионально. Любое соприкосновение на скорости имеет последствия. Это законы физики.

    Понятно, что футболисты «Мальме» мечтали одержать первую победу в Лиге чемпионов и расстроились. Никаких сомнений в этом пенальти быть не может», – сказал Медведев.

    • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
    • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12862

      Hektor 84 13 минут назад

      Что за бред несет этот чинуша? Какая нах сборная? Куйню спорол))) как можно слова передать адекватно? Что такое они там курят или нюхают?

      0
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      Рейтинг: +1536

      Олег1204 36 минут назад

      А потом божми ноют что против них кто то болеет.
      Хорошо вам вылетить в 1/16

      1
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      Рейтинг: +173

      Suvorov51 37 минут назад

      НУ МЕДВЕДЬ ЕЩЕ ТОТ КРУЧЁНЫЙ ПОЛИТИК. ОН ВЫВЕРНЕТ СВОЕ ГУЗЛО ТАК ЧТО И НЕ ПОЙМЕШЬ ЧТО СКАЗАЛ ФУТБОЛИСТ. НУ БОМЖАТНИК ЗАЖИГАЕТ ВЕДЬ ЯСНО ЧТО ГОЛУБЫЕ ЛЬВЫ КРУЧЕНЫЕ. НО МЫ ТО ВИДИМ КАК ИХ ОПУСКАЮТ В ЕВРОПЕ

      1
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      Рейтинг: +4768

      polt 53 минуты назад

      Чего мутить то, Ловрен сказал то, что хотел сказать, у него на роже написано, что приехал отбывать программу за хорошие бабки и плевать он хотел на Зенит вместе с Медведевым и Семаком.

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      Рейтинг: +4242

      mopecekca 59 минут назад

      позорище

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      Рейтинг: +1783

      Enter2006 1 час назад

      Ну ну, умеете хорошо "заднюю включать".

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      Рейтинг: +758

      ARSteven89 1 час назад

      Ахаха))) То чувство, когда гендиректор "Зенита" всерьёз думает, что Ловрен приехал играть за "Зенит", а не доигрывать за евро в контракте!

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      Рейтинг: +396

      gunstilzit 1 час назад

      Насколько денег попал Ловрен?

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