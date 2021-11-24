Защитник «Мальме» Ахмедходжич: «Пенальти на 92-й минуте игры с «Зенитом» был смешным и странноватым»

Футболист «Мальме» Анель Ахмедходжич оценил пенальти на 92-й минуте матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). Он позволил россиянам сравнять счет.

«Пенальти в матче с «Зенитом» был смешным. Я не знал, как реагировать, и просто смеялся. Это выглядело странновато. Таково решение судьи, и я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Ахмедходжича «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба .

. С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова .

. «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

Ловрен: «Пенальти в компенсированное время в матче с «Мальме» был неправильный, согласен с соперниками»

Ракицкий: «Зениту» надо перестраиваться, что-то менять. Это вопрос к тренеру»