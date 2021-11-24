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  • Защитник «Мальме» Ахмедходжич: «Пенальти на 92-й минуте игры с «Зенитом» был смешным и странноватым»

Защитник «Мальме» Ахмедходжич: «Пенальти на 92-й минуте игры с «Зенитом» был смешным и странноватым»

24 ноября 2021, 08:04
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Футболист «Мальме» Анель Ахмедходжич оценил пенальти на 92-й минуте матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). Он позволил россиянам сравнять счет.

«Пенальти в матче с «Зенитом» был смешным. Я не знал, как реагировать, и просто смеялся. Это выглядело странновато. Таково решение судьи, и я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Ахмедходжича «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

  • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
  • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Мальме Зенит Ахмедходжич Анель
Комментарии (2)
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neveldomha
1637736906
Вот объясни следующий момент, как так получается, что 6-й номер выбивая мяч, смог выпрыгнуть без помощи рук, а 2-й номер, нет. А ответ достаточно очевидный. Это технический брак, повлекший за собой нарушение - удар соперника рукой. Читай правила УЕФА - пункт 12 и заткнись.
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