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    Защитник «Мальме» Ахмедходжич: «Пенальти на 92-й минуте игры с «Зенитом» был смешным и странноватым»

    Футболист «Мальме» Анель Ахмедходжич оценил пенальти на 92-й минуте матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). Он позволил россиянам сравнять счет.

    «Пенальти в матче с «Зенитом» был смешным. Я не знал, как реагировать, и просто смеялся. Это выглядело странновато. Таково решение судьи, и я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Ахмедходжича «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

    • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
    • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: «Чемпионат»

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