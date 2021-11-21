Терехов, Нобоа, Кассьерра – в основе «Сочи» на игру с «Рубином»; Тальби, Бакаев, Хван сыграют у казанцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Адамов, Шакуро, Маммана, Прохин, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо, Воробьeв, Дуганджич.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.
- Матч начнется в 19:30 по Москве.
Источник: Бомбардир.ру