Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Терехов, Нобоа, Кассьерра – в основе «Сочи» на игру с «Рубином»; Тальби, Бакаев, Хван сыграют у казанцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

    Запасные: Джанаев, Адамов, Шакуро, Маммана, Прохин, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо, Воробьeв, Дуганджич.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.

    • Матч начнется в 19:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91334
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68176
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru