Терехов, Нобоа, Кассьерра – в основе «Сочи» на игру с «Рубином»; Тальби, Бакаев, Хван сыграют у казанцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Джанаев, Адамов, Шакуро, Маммана, Прохин, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоаозиньо, Воробьeв, Дуганджич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.