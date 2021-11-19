Защитник Чистяков забил дебютный гол за «Зенит»

Наши поздравления. Давно пора!
Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков забил последний гол в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Это его дебютный мяч за зенитовцев.
Чистяков перешел в «Зенит» в прошлом году из «Ростова».
- Чистяков привлекается в сборную России.
- «Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ.
- 23 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» встретится с «Мальме».
Пятый гол «Зенита». Чистяков добил лежачего pic.twitter.com/MBj7m7gYum— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 19, 2021
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