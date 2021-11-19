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    Защитник Чистяков забил дебютный гол за «Зенит»

    Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков забил последний гол в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). Это его дебютный мяч за зенитовцев.

    Чистяков перешел в «Зенит» в прошлом году из «Ростова».

    • Чистяков привлекается в сборную России.
    • «Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ.
    • 23 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» встретится с «Мальме».

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    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    19.11.2021 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14380

      paracetamol 2 часа назад

      Наши поздравления. Давно пора!

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