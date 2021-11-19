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    «Зенит» – о разгроме «Нижнего Новгорода»: «Громкая и яркая победа!»

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на итог матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). В четырех голах поучаствовал форвард Артем Дзюба.

    «Все, 5:1! Громкая и яркая победа!» – написали зенитовцы.

    • «Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ.
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    Источник: твиттер «Зенита»

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    19.11.2021 21:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8432

      Alekxei Z. 1 час назад

      Постеснялись бы ,после такого соперника.

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      Рейтинг: +14380

      paracetamol 2 часа назад

      Ладно хвастаться, не Челси прихлопнули.

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      Рейтинг: +251

      Я Памятник Себе 2 часа назад

      Громко прихлопнули. Конечно Нижний Новгород классом ниже. А Спортаг ещё ниже. )

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