«Зенит» – о разгроме «Нижнего Новгорода»: «Громкая и яркая победа!»

Постеснялись бы ,после такого соперника.
Пресс-служба «Зенита» отреагировала на итог матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1). В четырех голах поучаствовал форвард Артем Дзюба.
«Все, 5:1! Громкая и яркая победа!» – написали зенитовцы.
- «Зенит» – чемпион первого круга сезона РПЛ.
- 23 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» встретится с «Мальме».
- Следующий соперник по РПЛ – ЦСКА (28 ноября).
Все, 5:1! Громкая и яркая победа! #ЗенитНН pic.twitter.com/6ti5rC9ALp— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 19, 2021