Шварц – о работе в сборной России: «Мы сосредоточены только на «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что на сегодняшний день ему неинтересна работа в сборной России.
«Не могу как-то оценить игру сборной России. Считаю, сейчас у России есть хороший шанс пробиться в финальную часть чемпионата мира.
Готов ли я рассмотреть вариант возглавить сборную России? Приятно, что вы так высоко оцениваете работу нашего штаба. Но мы сосредоточены только на работе в «Динамо», – сказал Шварц.
- Немец возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
- Российскую сборную с июля тренирует Валерий Карпин.
- Команда не смогла напрямую отобраться на ЧМ-2022 и теперь примет участие в стыках.
Источник: Sport24