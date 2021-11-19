Шварц – о работе в сборной России: «Мы сосредоточены только на «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что на сегодняшний день ему неинтересна работа в сборной России.

«Не могу как-то оценить игру сборной России. Считаю, сейчас у России есть хороший шанс пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Готов ли я рассмотреть вариант возглавить сборную России? Приятно, что вы так высоко оцениваете работу нашего штаба. Но мы сосредоточены только на работе в «Динамо», – сказал Шварц.