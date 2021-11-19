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    Шварц – о работе в сборной России: «Мы сосредоточены только на «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал понять, что на сегодняшний день ему неинтересна работа в сборной России.

    «Не могу как-то оценить игру сборной России. Считаю, сейчас у России есть хороший шанс пробиться в финальную часть чемпионата мира.

    Готов ли я рассмотреть вариант возглавить сборную России? Приятно, что вы так высоко оцениваете работу нашего штаба. Но мы сосредоточены только на работе в «Динамо», – сказал Шварц.

    • Немец возглавляет «Динамо» с октября 2020 года.
    • Российскую сборную с июля тренирует Валерий Карпин.
    • Команда не смогла напрямую отобраться на ЧМ-2022 и теперь примет участие в стыках.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9609

      Fusballer 29 минут назад

      Дайте человеку поработать нормально! Пусть с Динамо для начала чего-нибудь добьётся.

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