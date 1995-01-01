Бушманов: «Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин готовы к сборной России»

Вообще приятно смотреть как молодежка играет,бегает,грызется,ничего не боятся парни!!!Там пол состава точно можно в основной сборной ими заменить!
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал футболистов молодежной сборной России, готовых к выступлениям за первую сборную. Накануне команда Михаила Галактионова победила Испанию (1:0).
«В этой молодeжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Наиль Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодeжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды.
В атаке есть очень интересные Константин Тюкавин и Гамид Агаларов – они тоже ярко себя проявляет, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещe бы отменил Даниила Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России», – полагает Бушманов.
- Он ранее сам тренировал молодежную сборную России.
- 1-я сборная России в марте сыграет в стыках за место на ЧМ-2022.
- Молодежная сборная России лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе отбора Евро-2023.