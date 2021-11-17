Бушманов: «Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин готовы к сборной России»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал футболистов молодежной сборной России, готовых к выступлениям за первую сборную. Накануне команда Михаила Галактионова победила Испанию (1:0).

«В этой молодeжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Наиль Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодeжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды.

В атаке есть очень интересные Константин Тюкавин и Гамид Агаларов – они тоже ярко себя проявляет, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещe бы отменил Даниила Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России», – полагает Бушманов.