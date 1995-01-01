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    Бушманов: «Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин готовы к сборной России»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал футболистов молодежной сборной России, готовых к выступлениям за первую сборную. Накануне команда Михаила Галактионова победила Испанию (1:0).

    «В этой молодeжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Наиль Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодeжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды.

    В атаке есть очень интересные Константин Тюкавин и Гамид Агаларов – они тоже ярко себя проявляет, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещe бы отменил Даниила Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России», – полагает Бушманов.

    • Он ранее сам тренировал молодежную сборную России.
    • 1-я сборная России в марте сыграет в стыках за место на ЧМ-2022.
    • Молодежная сборная России лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе отбора Евро-2023.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1725

      Romio-xxx 1 минуту назад

      Вообще приятно смотреть как молодежка играет,бегает,грызется,ничего не боятся парни!!!Там пол состава точно можно в основной сборной ими заменить!

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      Рейтинг: +91237

      zigbert 7 минут назад

      Хорошая молодежь у нас появилась.Для них сейчас главное не остановиться в мастерстве. А с испанцами сыграли достойно. Случайной эту победу не назовешь, имели преимущество над одной из лучших команд Европы.

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      Рейтинг: +1579

      serglider 36 минут назад

      Не хрена они не готовы! Такие же кривоногии как те что играли с хорватами))) Молодец Тюкавин, что забил, но после этого у него было пять моментов, которые он запарывал, то мимо мяча проскочит, то запутается в собственных ногах... Агаларов пробил в штангу выйдя один на один, при чем если бы не остановился и схватился своими культяпами за голову, а бежал добивать, то навярняка забил, так как мяч отскочил от перекладины в поле, перед воротами))) А вообще по игре был парад упущенных моментов и запоротых ударов... При том что испанцы играли откровенно слабо, а видел первую игру, там Испания раскатала наших как хотела, что случилось в ответном матче с испанцами - загадка... Тем не менее они все равно первые, мы вторые и маловероятно что в оставшихся играх, мы переплюнем их разнице и количестве мячей.

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      Рейтинг: +91237

      zigbert > serglider 13 минут назад

      На счет Агаларова согласен -эпизод он не доиграл до конца.

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      Рейтинг: +745

      ARSteven89 38 минут назад

      Согласен, но нет у нас золотой середины. Если забрать их в основную команду, то молодёжка ослабнет.

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      Рейтинг: +1579

      serglider > ARSteven89 32 минуты назад

      А самое главная, что первая сборная ими не усилится! Они со сверстниками то играют блекло, а на топ уровне вовсе потеряются.

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      Рейтинг: +11349

      NewLife 1 час назад

      Если уж Миранчук с Головиным были готовы, то и эти готовы.

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      Рейтинг: +9546

      Fusballer 1 час назад

      А Галактионов готов?

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