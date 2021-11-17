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  • Бушманов: «Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин готовы к сборной России»

Бушманов: «Умяров, Агаларов, Хлусевич, Тюкавин готовы к сборной России»

17 ноября 2021, 12:08
21

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов назвал футболистов молодежной сборной России, готовых к выступлениям за первую сборную. Накануне команда Михаила Галактионова победила Испанию (1:0).

«В этой молодeжной сборной есть игроки, которые уже подходят национальной сборной. Наиль Умяров очень неплохо проявляет себя и в «Спартаке», и в молодeжной сборной, где является капитаном и одним из лидеров этой команды.

В атаке есть очень интересные Константин Тюкавин и Гамид Агаларов – они тоже ярко себя проявляет, отличаются результативными действиями почти в каждом матче. Ещe бы отменил Даниила Хлусевича. Мне кажется, что эти футболисты готовы к вызову в основную команду сборной России», – полагает Бушманов.

  • Он ранее сам тренировал молодежную сборную России.
  • 1-я сборная России в марте сыграет в стыках за место на ЧМ-2022.
  • Молодежная сборная России лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует в группе отбора Евро-2023.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак-2 Спартак Россия Динамо Арсенал Уфа Агаларов Гамид Умяров Наиль Хлусевич Даниил Тюкавин Константин Бушманов Евгений
Комментарии (21)
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Fusballer
1637140275
А Галактионов готов?
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NewLife
1637142399
Если уж Миранчук с Головиным были готовы, то и эти готовы.
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serglider
1637144982
Не хрена они не готовы! Такие же кривоногии как те что играли с хорватами))) Молодец Тюкавин, что забил, но после этого у него было пять моментов, которые он запарывал, то мимо мяча проскочит, то запутается в собственных ногах... Агаларов пробил в штангу выйдя один на один, при чем если бы не остановился и схватился своими культяпами за голову, а бежал добивать, то навярняка забил, так как мяч отскочил от перекладины в поле, перед воротами))) А вообще по игре был парад упущенных моментов и запоротых ударов... При том что испанцы играли откровенно слабо, а видел первую игру, там Испания раскатала наших как хотела, что случилось в ответном матче с испанцами - загадка... Тем не менее они все равно первые, мы вторые и маловероятно что в оставшихся играх, мы переплюнем их разнице и количестве мячей.
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zigbert
1637146716
Хорошая молодежь у нас появилась.Для них сейчас главное не остановиться в мастерстве. А с испанцами сыграли достойно. Случайной эту победу не назовешь, имели преимущество над одной из лучших команд Европы.
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Romio-xxx
1637147083
Вообще приятно смотреть как молодежка играет,бегает,грызется,ничего не боятся парни!!!Там пол состава точно можно в основной сборной ими заменить!
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Форвард 79
1637158728
Яб еще Прохина и Степанова выделил бы
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mutabor0992
1637177891
Бушман!За базар отвечаешь?Или так...Проколотить понты.Чисто в футболе для тебя тайн нет!!!
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Борисыч1
1637182652
То, что Тюкавин не хуже Заболотного и Сергеева, это понятно. Но рояля в игре сборной он не сыграет, реализация пока слабовата. Так зачем ему такая нагрузка? Пусть играет за Динамо, среди своих, да и тренер достойный, не сравнить с болонкой. Тем более скоро играть ещё и в еврокубках за Динамо, куда ещё нагрузки в 18 лет.
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житель СПб
1637218058
Молодежь неплохая есть - только ее потом портят и губят.
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Снег
1637244345
Ты себя великим не ставь,Бушман: сам был посредственной дырой, а сейчас возомнил...Усбогойся, тихий середнячок российской эпохи футбола...
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