Экс-врач «Локо»: «Не похоже, что у Кудряшова серьезная травма. Лучше один хромой, чем минус один»

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал эпизод с автоголом защитника сборной России Фeдора Кудряшова в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«На серьeзную травму не похоже. Может, был спазм, возможно, есть небольшое повреждение. Конечно, можно было упасть и попросить помощь врача, чтобы потянуть время. Но легко говорить, что нужно было делать, уже после события.

При сильных повреждениях люди обычно не встают и не бегают. Или очень сильно хромают. А Кудряшов сделал рывок. Другое дело, что он не очень естественно побежал. Может быть, мышца опять напряглась и не дала сделать правильный шаг. Вероятно, из-за этого он и забил автогол.

Травма могла усугубиться во время рывка. Когда повреждение сильное, нога подкашивается — это рефлекс. Мышца не даeт себя дальше рвать и останавливается. Подождeм официального заявления, но я сомневаюсь, что травма серьeзная.

Раз Кудряшов решил играть, то сделал правильно. Не факт, что то же самое не произошло бы со здоровой ногой. Раз не было замен, то какие варианты? Кудряшов правильно поступил. Доигрывают и с разрывами. Лучше один хромой, чем минус один.

Не надо обвинять Фeдора, у него не было выбора. У нас и с вывихом челюсти футболист играл, когда не было замены. Пришлось челюсть на поле вправлять», – сказал Карлицкий.

Кудряшов срезал мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

Этот гол стал единственным в игре.

Хорваты получили прямую путевку на ЧМ-2022, россияне в марте сыграют в стыковых матчах.

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