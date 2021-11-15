Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал в инстаграме на воскресные результаты отбора ЧМ-2022.
- Сборные России и Португалии проиграли Хорватии и Сербии соответственно.
- В марте россиянам и португальцам придется пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.
«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира.
Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву. Вперед!» – написал Витория.
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Источник: Инстаграм Руя Витории