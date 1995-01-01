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    Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал в инстаграме на воскресные результаты отбора ЧМ-2022.

    • Сборные России и Португалии проиграли Хорватии и Сербии соответственно.
    • В марте россиянам и португальцам придется пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

    «Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира.

    Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву. Вперед!» – написал Витория.

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    Источник: Инстаграм Руя Витории

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +734

      ARSteven89 31 минуту назад

      Учитывая, что на ЧМ из стыков пройдут всего 3 (!!!) национальные команды и глядя на формирующийся список из 10 вторых мест и двух лучших третьих из всех групп, становится тревожно за шансы сборной России оказаться в числе этих 3х счастливчиков.

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      Рейтинг: +11160

      Cleaner > ARSteven89 8 минут назад

      Учитывайте еще, что Карпин НЕ СОБИРАЕТСЯ подавать в ОТСТАВКУ с поста главного тренера. При ЭТОМ раскладе шансов НЕТ!

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      Рейтинг: +11160

      Cleaner 1 час назад

      А я вот надеюсь, что Зобнин и Джикия больше не будут играть за сборную. Бакаев еще может расти и играть за Россию.

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      Рейтинг: +196

      Sancool 1 час назад

      главная новость? ну что за дичь, куча новостей про него, вообще не интересно

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      Рейтинг: +4232

      Semenycch 1 час назад

      Тренировать он не способен, зато есть время сидеть в инстаграме.

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      Рейтинг: +11160

      Cleaner > Semenycch 1 час назад

      Руй живет в России. Имеет полное право высказать свое мнение по поводу нашей сборной. Мнение Руя может не совпадать с нашим. Но это уже наши проблемы...

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