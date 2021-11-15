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Витория пожелал сборной России выйти на ЧМ-2022

15 ноября 2021, 11:33
6

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал в инстаграме на воскресные результаты отбора ЧМ-2022.

  • Сборные России и Португалии проиграли Хорватии и Сербии соответственно.
  • В марте россиянам и португальцам придется пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи.

«Желаю двум национальным командам стран, которые много значат для меня, выхода на следующий чемпионат мира.

Хочу особенно поддержать и пожелать удачи в стыковых матчах моим игрокам: Роме Зобнину, Георгию Джикия и Зелимхану Бакаеву. Вперед!» – написал Витория.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Руя Витории
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Спартак Витория Руй
Комментарии (6)
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Sancool
1636967341
главная новость? ну что за дичь, куча новостей про него, вообще не интересно
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ARSteven89
1636970084
Учитывая, что на ЧМ из стыков пройдут всего 3 (!!!) национальные команды и глядя на формирующийся список из 10 вторых мест и двух лучших третьих из всех групп, становится тревожно за шансы сборной России оказаться в числе этих 3х счастливчиков.
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Старикан
1636987447
Лучше бы Спартаком озаботился...
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zigbert
1636999525
Хорошее пожелание, только не хотелось бы играть с португальцами в стыках.
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