Агент Карреры: «Массимо хотел бы в ближайшее время попробовать себя в России»

Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал информацию о возможном назначении итальянского специалиста в «Химки».

– Массимо может стать тренером «Химок» на следующей неделе?

– Это не так.

– Недавно Каррера сказал, что пока не может покинуть Италию. В чем причина?

– Без комментариев.

– Ему еще интересно поработать в России?

– Да, он бы хотел он в ближайшее время снова попробовать себя в России.