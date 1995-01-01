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    Агент Карреры: «Массимо хотел бы в ближайшее время попробовать себя в России»

    Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал информацию о возможном назначении итальянского специалиста в «Химки».

    – Массимо может стать тренером «Химок» на следующей неделе?

    – Это не так.

    – Недавно Каррера сказал, что пока не может покинуть Италию. В чем причина?

    – Без комментариев.

    – Ему еще интересно поработать в России?

    – Да, он бы хотел он в ближайшее время снова попробовать себя в России.

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    Источник: Metaratings

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