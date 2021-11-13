Агент Карреры: «Массимо хотел бы в ближайшее время попробовать себя в России»

Марко Трабукки, агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал информацию о возможном назначении итальянского специалиста в «Химки».
– Массимо может стать тренером «Химок» на следующей неделе?
– Это не так.
– Недавно Каррера сказал, что пока не может покинуть Италию. В чем причина?
– Без комментариев.
– Ему еще интересно поработать в России?
– Да, он бы хотел он в ближайшее время снова попробовать себя в России.
- «Химки» занимают 15-е место в РПЛ.
- В конце октября клуб покинул Игорь Черевченко. Сейчас команду возглавляет Игорь Ющенко.
Источник: Metaratings