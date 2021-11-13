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  • Головин: «Франция – фаворит ЧМ-2022, Мбаппе – лучший футболист мира»

Головин: «Франция – фаворит ЧМ-2022, Мбаппе – лучший футболист мира»

13 ноября 2021, 18:00
2

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал фаворита ЧМ-2022, а также лучших игроков мира прямо сейчас и за последнее десятилетие.

– Если бы вам пришлось выбрать только одну сборную, кто будет фаворитом на чемпионате мира 2022 года?

Это будет Франция.

– Как думаешь, кто сейчас лучший игрок в мире?

Если мы говорим о последнем десятилетии, то это Лионель Месси.

Но если речь идет о сегодняшнем дне, то я бы назвал Килиана Мбаппе. «ПСЖ» с ним и «ПСЖ» без него – разница огромная.

Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

Головин: «Мы должны действовать как одна команда и не бояться Хорватию»

Источник: Официальный сайт ФИФА
Франция. Лига 1 Россия Монако Франция Месси Лионель Головин Александр Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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R_a_i_n
1636819864
хде-то в мусорном баке один бомж после этих слов сжал все свое достоинство в кулак
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