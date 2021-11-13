Головин: «Франция – фаворит ЧМ-2022, Мбаппе – лучший футболист мира»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал фаворита ЧМ-2022, а также лучших игроков мира прямо сейчас и за последнее десятилетие.
– Если бы вам пришлось выбрать только одну сборную, кто будет фаворитом на чемпионате мира 2022 года?
– Это будет Франция.
– Как думаешь, кто сейчас лучший игрок в мире?
– Если мы говорим о последнем десятилетии, то это Лионель Месси.
Но если речь идет о сегодняшнем дне, то я бы назвал Килиана Мбаппе. «ПСЖ» с ним и «ПСЖ» без него – разница огромная.
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Источник: Официальный сайт ФИФА