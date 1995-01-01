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    Головин: «Франция – фаворит ЧМ-2022, Мбаппе – лучший футболист мира»

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал фаворита ЧМ-2022, а также лучших игроков мира прямо сейчас и за последнее десятилетие.

    – Если бы вам пришлось выбрать только одну сборную, кто будет фаворитом на чемпионате мира 2022 года?

    Это будет Франция.

    – Как думаешь, кто сейчас лучший игрок в мире?

    Если мы говорим о последнем десятилетии, то это Лионель Месси.

    Но если речь идет о сегодняшнем дне, то я бы назвал Килиана Мбаппе. «ПСЖ» с ним и «ПСЖ» без него – разница огромная.

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3314

      R_a_i_n 22 минуты назад

      хде-то в мусорном баке один бомж после этих слов сжал все свое достоинство в кулак

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