Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.
«Он очень требовательный тренер. Главный тренер сборной таким и должен быть.
Его понимание футбола заключается в том, что команда должна играть без страха. Это совпадает с моим желанием.
Мне тоже нравится, когда команда действует решительно и не боится», – сказал Головин.
- Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
- При нем россияне выиграли 5 из 6 матчей при 1 ничьей.
- Если команда в воскресенье не уступит Хорватии, то напрямую выйдет на ЧМ-2022.
Источник: Официальный сайт ФИФА