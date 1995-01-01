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    Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

    Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

    «Он очень требовательный тренер. Главный тренер сборной таким и должен быть.

    Его понимание футбола заключается в том, что команда должна играть без страха. Это совпадает с моим желанием.

    Мне тоже нравится, когда команда действует решительно и не боится», – сказал Головин.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • При нем россияне выиграли 5 из 6 матчей при 1 ничьей.
    • Если команда в воскресенье не уступит Хорватии, то напрямую выйдет на ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +6387

      Томик 6 минут назад

      "Строгий тренер"? Это он вам ещё пи.дюлей не давал. Так, слегка против шёрстки гладит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Вот оно чё Михалыч 18 минут назад

      Его понимание футбола заключается в том, что команда должна играть без страха======Вот тут Карпин красава...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4186

      Semenycch 47 минут назад

      Подлизал шершавым языком?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4093

      mopecekca > Semenycch 42 минуты назад

      шершавый язык на твоей аваторке, т.е. у тебя, блохастый

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3303

      R_a_i_n > Semenycch 28 минут назад

      любое высказывание в сторону тренера сборной бомжами будет восприниматься негативно. Да, бомж?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Болотные > Semenycch 2 минуты назад

      Оо. жополиз говнотренера симака и дзюпалюб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11086

      Cleaner 1 час назад

      А Черчесов призывал всех бояться???

      4
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      ...
      Рейтинг: +1170

      zarsm > Cleaner 47 минут назад

      Это не тренер

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11086

      Cleaner > zarsm 32 минуты назад

      Черчесов играл в 1/4 финала ЧМ. Ну да у Вас, как и у молодого крутого товарища футболиста из Краснодара, НЕТ авторитетов...(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22630

      vladimir-7 > zarsm 32 минуты назад

      Оба не тренеры, оба завистливые, мстительные и
      готовые на любую гадость, но для любой работы они несовместимы.

      2
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      Рейтинг: +3303

      R_a_i_n > Cleaner 29 минут назад

      ты серьезно 1/4 финала ставишь в заслугу чабану?? у арабов выиграли и чудом по пенальти у Испанцев. С Испанцами за весь матч за середину поля один раз перешли. Все остальное проиграли и даже с разгромным счетом. На чемп даже отбора не было, на прямую попали. Особо гордиться не чем.

      5
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      ...
      Рейтинг: +11086

      Cleaner > R_a_i_n 26 минут назад

      На ЧМ чудес НЕ БЫВАЕТ! Чудо то, что только 7:1 счет был с Зенитом. Ведь и10:1 могло бы залететь...

      2
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      Рейтинг: +3303

      R_a_i_n > Cleaner 26 минут назад

      Черчесов это павлин. Даже толком интервью дать не мог. Я понимаю, что мы понимаем, что они должны понять, то-что мы понимаем))) Вот в таком ключе. Как говорится у нас свой Кличко.

      3
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      Рейтинг: +1125

      Frankfurt Am Main > Cleaner 26 минут назад

      1/8кого там прошли некчёмную и разобраную испанию и то отбивались весь матч

      2
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      Рейтинг: +3303

      R_a_i_n > Cleaner 26 минут назад

      типичный тролль)))ему про Фому, он про Ерёму.

      2
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      Рейтинг: +2029

      Блямба > Cleaner 19 минут назад

      "Импосибл, Райка! Импосибл.
      – Посибл, посибл."(С)
      Цирк.))

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      Рейтинг: +11086

      Cleaner > R_a_i_n 17 минут назад

      Черчесов(не павлин, проявите уважение к СПАРТАКОВЦУ Черчесову) и его команда ВСЕ сказали на поле, когда выбили Испанию с ЧМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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