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  • Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

13 ноября 2021, 15:57
26

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Он очень требовательный тренер. Главный тренер сборной таким и должен быть.

Его понимание футбола заключается в том, что команда должна играть без страха. Это совпадает с моим желанием.

Мне тоже нравится, когда команда действует решительно и не боится», – сказал Головин.

  • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
  • При нем россияне выиграли 5 из 6 матчей при 1 ничьей.
  • Если команда в воскресенье не уступит Хорватии, то напрямую выйдет на ЧМ-2022.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Головин Александр Карпин Валерий
Комментарии (26)
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Томик
1636812506
"Строгий тренер"? Это он вам ещё пи.дюлей не давал. Так, слегка против шёрстки гладит.
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КаДеС
1636813919
Наверно, главная причина негативного отношения к сборной - страх перед сильным соперником и разгильдяйство со слабым. Это хорошо, если Карпин эти моменты решит.
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Юрэс
1636814072
НУУУУУ надеюсь в игре с хорватами ТВОИ СЛОВА БУДУТ ВИДНЫ
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sochi-2013
1636814892
Краснозадым бандерлогам бальзам на сердце. Только ТРЕНЕРСКОЙ мысли в игре не видно. Будем надеяться, что с хорватами повезет, а там может, что и появится.
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житель СПб
1636815307
Вот Головину лучше бы помолчать - и серьезно готовиться к 14 ноября. Пока он себя проявил не очень...
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GoLenaStop
1636818992
футбол - не война... Какой нах страх? Взяли в команду - выходи на поле и - ИГРАЙ! за просер на Колыму не отправят. А, может, пора и об этом кое-кому подумать... Ха!
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Bozigit
1636820511
Валера верим
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portero
1636821093
Ну давайте, рвите завтра за тренера, за себя, за страну. Мы ждем положительного результата и как минимум чтоб все силы оставили на поле....
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alp
1636830347
по моему мнению, валера времен спартака - казел вонючий... сейчас я немного изменил свое мнение (не из-за последних побед сборной, отнюдь) но, он начинает меня интриговать как личность и как тренер....надеюсь ему удастся завоевать мое уважение
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