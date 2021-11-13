Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Он очень требовательный тренер. Главный тренер сборной таким и должен быть.

Его понимание футбола заключается в том, что команда должна играть без страха. Это совпадает с моим желанием.

Мне тоже нравится, когда команда действует решительно и не боится», – сказал Головин.