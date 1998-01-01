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    Головин: «Мы должны действовать как одна команда и не бояться Хорватию»

    Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о предстоящем матче десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

    «Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все сто процентов, играть компактно в обороне и в то же время не бояться.

    Мы должны действовать как одна команда – играть вместе, а не индивидуально», – сказал Головин.

    • Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.
    • Матч начнется в 17:00 мск.
    • Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

    Головин – о Карпине: «Таким и должен быть главный тренер сборной»

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1089

      Bozigit 13 минут назад

      Все верно ... капитан

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      Рейтинг: +9397

      playsh 48 минут назад

      Давай Саша,выводи завтра команду на великую сечу.Последний бой - он трудный самый.Удачи и победы Вам,ребята.

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