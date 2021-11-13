Головин: «Мы должны действовать как одна команда и не бояться Хорватию»

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о предстоящем матче десятого тура отбора ЧМ-2022 против Хорватии.

«Мы должны посвятить себя игре, быть преданными на все сто процентов, играть компактно в обороне и в то же время не бояться.

Мы должны действовать как одна команда – играть вместе, а не индивидуально», – сказал Головин.

Хорватия примет Россию в воскресенье, 14 ноября.

Матч начнется в 17:00 мск.

Перед очной встречей россияне опережают хорватов на 2 очка.

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