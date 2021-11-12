Петрич – об обещании Федуна перед матчем Англия – Хорватия в 2007 году: «До сих пор жду свой «Мерседес»

Бывший форвард сборной Хорватии Младен Петрич вспомнил, как его команда в ноябре 2007 года победила Англию в отборе Евро-2008, что позволило попасть на турнир России.

«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы.

Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что, если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеeтся).

Но в том матче мы победили Англию в первую очередь для себя. Я помню, что после нашей победы над ними в Хорватии многие английские СМИ писали, что нам повезло и прочее бла-бла-бла.

Мы хотели показать, что заняли первое место в группе не потому, что везунчики, а потому, что были лучше всех. Мы это сделали для себя, страны и фанатов. Это было классное достижение для такой маленькой страны, как Хорватия.

Но, конечно, нам было приятно помочь именно России, потому что у многих были друзья в вашей стране, Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не Англия», – сказал Петрич.