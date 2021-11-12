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  • Петрич – об обещании Федуна перед матчем Англия – Хорватия в 2007 году: «До сих пор жду свой «Мерседес»

Петрич – об обещании Федуна перед матчем Англия – Хорватия в 2007 году: «До сих пор жду свой «Мерседес»

12 ноября 2021, 17:49
13

Бывший форвард сборной Хорватии Младен Петрич вспомнил, как его команда в ноябре 2007 года победила Англию в отборе Евро-2008, что позволило попасть на турнир России.

«Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы.

Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что, если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеeтся).

Но в том матче мы победили Англию в первую очередь для себя. Я помню, что после нашей победы над ними в Хорватии многие английские СМИ писали, что нам повезло и прочее бла-бла-бла.

Мы хотели показать, что заняли первое место в группе не потому, что везунчики, а потому, что были лучше всех. Мы это сделали для себя, страны и фанатов. Это было классное достижение для такой маленькой страны, как Хорватия.

Но, конечно, нам было приятно помочь именно России, потому что у многих были друзья в вашей стране, Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не Англия», – сказал Петрич.

  • Россия на Евро-2008 стала бронзовым призером.
  • Петрич забил победный гол в ворота англичан (3:2) на 78-й минуте.
  • Россияне и хорваты в воскресенье проведут очный матч, в котором определится обладатель прямой путевки на ЧМ-2022.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Россия Англия Петрич Младен Федун Леонид
Комментарии (13)
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CSKA471
1636729122
Этот тот еще п.#здобол
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Бухбух
1636729756
Щас Федуну нужно немного подкорректировать свою фразу: "Подарю машины тем хорватам, кто не забьет в ворота России".
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Боцман59rus
1636730793
Младен красавец, судьба развела тебя подкаблучником патлатым, благодари её за это. Надеюсь вместе с вами поедем в Катар, но нам через стыки не пробиться, так что надеюсь наши мажоры будут землю грызть зубами, чтобы Сафонов ушел сухим
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Форвард 79
1636730965
Такой большой, а в сказки вериш)))
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Юрэс
1636731375
А Я вспомнил слова комментатора --- А Петрич не ДОПЕТРИЛ !!!!!! ХА ХА ХА!!!!!!!!
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moskowcity-petrv
1636733454
Еврей Федя
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fdnkll98
1636737749
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru будет дорого, мой ник на сайте "Фархад" пишите в ЛС, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...
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Hektor 84
1636754744
Тоже самое теперь сотворить может и сборная России. Совершить подвиг и надрать шашечников на их дрочимире)))
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Валерий2705
1636797363
Снимающийся с чемпионата вечно п.и.з.д.и.т. Он вон уже и клуб фанатам передал, а на Мерене твоём небось заремка катается, Младен)
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