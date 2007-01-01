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    Петрич – об обещании Федуна перед матчем Англия – Хорватия в 2007 году: «До сих пор жду свой «Мерседес»

    Бывший форвард сборной Хорватии Младен Петрич вспомнил, как его команда в ноябре 2007 года победила Англию в отборе Евро-2008, что позволило попасть на турнир России.

    «Я услышал об обещании Федуна уже через несколько недель после матча. Насколько помню, речь шла о том, что он подарит машины Плетикосе и тем, кто забил голы.

    Это было забавно, но я никогда не контактировал с Федуном. Так что, если увидите его, передайте, что я до сих пор жду свой «Мерседес» (смеeтся).

    Но в том матче мы победили Англию в первую очередь для себя. Я помню, что после нашей победы над ними в Хорватии многие английские СМИ писали, что нам повезло и прочее бла-бла-бла.

    Мы хотели показать, что заняли первое место в группе не потому, что везунчики, а потому, что были лучше всех. Мы это сделали для себя, страны и фанатов. Это было классное достижение для такой маленькой страны, как Хорватия.

    Но, конечно, нам было приятно помочь именно России, потому что у многих были друзья в вашей стране, Плетикоса играл там, Олич. Конечно, для нас было лучше, чтобы на Евро вместе с нами поехала Россия, а не Англия», – сказал Петрич.

    • Россия на Евро-2008 стала бронзовым призером.
    • Петрич забил победный гол в ворота англичан (3:2) на 78-й минуте.
    • Россияне и хорваты в воскресенье проведут очный матч, в котором определится обладатель прямой путевки на ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +803

      Юрэс 17 минут назад

      А Я вспомнил слова комментатора
      --- А Петрич не ДОПЕТРИЛ !!!!!! ХА ХА ХА!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1283

      ПалкоВводецъ 17 минут назад

      Стыдно за свинарник. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +477

      Форвард 79 24 минуты назад

      Такой большой, а в сказки вериш)))

      0
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      Рейтинг: +25991

      Боцман59rus 26 минут назад

      Младен красавец, судьба развела тебя подкаблучником патлатым, благодари её за это. Надеюсь вместе с вами поедем в Катар, но нам через стыки не пробиться, так что надеюсь наши мажоры будут землю грызть зубами, чтобы Сафонов ушел сухим

      1
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      Рейтинг: +2773

      Бухбух 44 минуты назад

      Щас Федуну нужно немного подкорректировать свою фразу: "Подарю машины тем хорватам, кто не забьет в ворота России".

      3
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      Рейтинг: +1891

      CSKA471 54 минуты назад

      Этот тот еще п.#здобол

      2
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      Рейтинг: +1716

      B.G. > CSKA471 50 минут назад

      Кто именно? Петрич или Федун )))

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