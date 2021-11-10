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Карпин: «Джикия готов сыграть с Кипром»

10 ноября 2021, 18:35
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сможет принять участие в матче отбора ЧМ-2022 между Россией и Кипром. Вчера он пропустил тренировку сборной из-за перенапряжения подколенного сухожилия.

«Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть.

Посмотрели тесты физического состояния. Всe нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона.

Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем не произошло», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

  • Россия сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге завтра, 11 ноября.
  • Начало матча – в 20:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кипр Джикия Георгий Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Форвард 79
1636560173
Надо с Кипром дать ему отдохнуть. Главное что б с Хорватами подошел во всеоружии У нас с защитниками вообще напряженка
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serglider
1636574887
Катастрофа будет если не выйдем из группы с первого места! Так что поберег бы Джикию для игры с Хорватами, а с киприотами можно сыграть и вторым составом... Сколько уже можно просирать решающие игры...
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zigbert
1636634392
Конечно из за плотного графика у многих игроков накопилась усталость. Но хорошо что травмы оказались не такие серьезные. Тренер и должен определится по составу на этот матч, Рисковать здоровьем игроков тоже нельзя.
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