Карпин: «Джикия готов сыграть с Кипром»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сможет принять участие в матче отбора ЧМ-2022 между Россией и Кипром. Вчера он пропустил тренировку сборной из-за перенапряжения подколенного сухожилия.

«Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть.

Посмотрели тесты физического состояния. Всe нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона.

Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем не произошло», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.