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    Карпин: «Джикия готов сыграть с Кипром»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия сможет принять участие в матче отбора ЧМ-2022 между Россией и Кипром. Вчера он пропустил тренировку сборной из-за перенапряжения подколенного сухожилия.

    «Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть.

    Посмотрели тесты физического состояния. Всe нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона.

    Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем не произошло», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    • Россия сыграет с Кипром в Санкт-Петербурге завтра, 11 ноября.
    • Начало матча – в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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