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  • Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

9 ноября 2021, 10:58
6

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о своем будущем.

«Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. «Химки», когда я пришeл, все похоронили. Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место.

Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe», – сказал Черевченко.

  • Черевченко покинул «Химки» 25 октября.
  • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
  • Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.

Черевченко: «Летом у меня было три конкретных предложения от команд РПЛ»

Черевченко: «Поеду на стажировку к Семаку. Еще интересно к Шварцу съездить»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Черевченко Игорь
Комментарии (6)
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paracetamol
1636448302
До команды с задачей ты еще не дотянул. Даже из Химок пнули!
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Форвард 79
1636451045
Не вылететь из ФНЛ это тоже задача))
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Павелий
1636466326
Теперь понятно, почему ты хочешь на стажировку к Семаку: он уже 3 с лишним года сидит ровно и получает ОГРОМНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ зарплату.
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serglider
1636477352
Клубы с "задачей" в РПЛ это Зеня, Спартак, Краснодар, может еще Рубин... Вариантов выбора практически и нет, в ближайшие пол года - год - это Краснодар или Рубин... В Краснодаре идея-фикс от Галицкого поставить атакующую игру с заурядными футболерами... Остается Рубин или другие клубы с "задачей" сохранить прописку в РПЛ)))
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Кузьмич на трибуне
1636478623
Клуб с задачей- это клуб с деньгами. Клуб с большими деньгами подразумевает и высокую зарплату. Это контракт с хорошими отступными. Условно говоря пришёл в условный Спартак (который купили условные шейхи) , получил контракт на 3-5 лет с зарплатой 3-5 лямов евро в год. Провалил первые 10 туров, , тренера увольняют и он получает компенсацию за три года по 1.5 ляма за каждый год. Дальше можно не работать. 4.5 ляма евро в кармане, можно 40 лет жить как у Бога за пазухой.
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