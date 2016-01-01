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    Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о своем будущем.

    «Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. «Химки», когда я пришeл, все похоронили. Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место.

    Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe», – сказал Черевченко.

    • Черевченко покинул «Химки» 25 октября.
    • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
    • Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +442

      Форвард 79 24 минуты назад

      Не вылететь из ФНЛ это тоже задача))

      0
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      Рейтинг: +14226

      paracetamol 1 час назад

      До команды с задачей ты еще не дотянул. Даже из Химок пнули!

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