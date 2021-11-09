Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о своем будущем.

«Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. «Химки», когда я пришeл, все похоронили. Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место.

Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe», – сказал Черевченко.

Черевченко покинул «Химки» 25 октября.

Он возглавлял команду с сентября 2020 года.

Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.

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