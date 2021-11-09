Черевченко: «Мне нужна команда с задачей. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о своем будущем.
«Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. «Химки», когда я пришeл, все похоронили. Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место.
Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату – не моe», – сказал Черевченко.
- Черевченко покинул «Химки» 25 октября.
- Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.
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Источник: «Чемпионат»