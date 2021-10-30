Черевченко: «Думаю, после декабря вернусь к работе. Есть варианты из дальнего зарубежья»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свое будущее после ухода из подмосковного клуба.
– У вас уже есть варианты продолжения карьеры?
- Есть звонки. Но не буду говорить, откуда. Пока не готов.
– Значит, в скором времени вас снова можно ждать в работе?
– Думаю, скорее всего, после декабря.
– Это РПЛ или заграничный клуб?
– Больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего.
– Значит, к Новому году вы определитесь с командой?
– Наверное. Все может быть. Я никогда не загадываю. Возможно, это будет в январе, а возможно, через две недели.
- «Химки» уволили Черевченко в минувший понедельник.
- Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
Источник: «РБ-Спорт»