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    Черевченко: «Думаю, после декабря вернусь к работе. Есть варианты из дальнего зарубежья»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свое будущее после ухода из подмосковного клуба.

    – У вас уже есть варианты продолжения карьеры?

    - Есть звонки. Но не буду говорить, откуда. Пока не готов.

    Значит, в скором времени вас снова можно ждать в работе?

    – Думаю, скорее всего, после декабря.

    – Это РПЛ или заграничный клуб?

    – Больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего.

    – Значит, к Новому году вы определитесь с командой?

    – Наверное. Все может быть. Я никогда не загадываю. Возможно, это будет в январе, а возможно, через две недели.

    • «Химки» уволили Черевченко в минувший понедельник.
    • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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