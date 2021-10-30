Черевченко: «Думаю, после декабря вернусь к работе. Есть варианты из дальнего зарубежья»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал свое будущее после ухода из подмосковного клуба.

– У вас уже есть варианты продолжения карьеры?

- Есть звонки. Но не буду говорить, откуда. Пока не готов.

– Значит, в скором времени вас снова можно ждать в работе?

– Думаю, скорее всего, после декабря.

– Это РПЛ или заграничный клуб?

– Больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего.

– Значит, к Новому году вы определитесь с командой?

– Наверное. Все может быть. Я никогда не загадываю. Возможно, это будет в январе, а возможно, через две недели.