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  • Черевченко: «Поеду на стажировку к Семаку. Еще интересно к Шварцу съездить»

Черевченко: «Поеду на стажировку к Семаку. Еще интересно к Шварцу съездить»

9 ноября 2021, 09:59
5

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о том, планирует ли проходить стажировку в клубах РПЛ.

«Я от футбола не отошел, я смотрю каждый тур РПЛ, потому что мне это интересно. Также смотрю иностранные чемпионаты.

А ехать или не ехать на стажировку – съезжу даже к нашим российским коллегам в некоторые клубы, потому что развиваться надо всегда. Мне один человек сказал: когда человек думает, что все знает, он уже перестает быть интересен обществу. Поэтому учиться никогда не поздно.

Во-первых, поеду в Санкт-Петербург, заодно и город посмотреть еще раз, погулять с семьей. Съездить к Сергею Богдановичу [Семаку], с ним пообщаться.

Конечно, мне интересно еще к Шварцу съездить. Интересно, как развиваются молодые футболисты у Шварца. С ним пообщаться и посмотреть тренировочный процесс, какие-то моменты, что мне будет интересно. Просто пообщаться», – сказал Черевченко в эфире «России 24».

  • Черевченко покинул «Химки» 25 октября.
  • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
  • Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.

Черевченко: «Летом у меня было три конкретных предложения от команд РПЛ»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Динамо Семак Сергей Черевченко Игорь Шварц Сандро
Комментарии (5)
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Блямба
1636443884
Можно ещё к Кролику зайти,к Сове или ослу Иа.. Мёда нет,а жрать охота.
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Andrew01
1636452955
Учится чему у Семака будет, как проваливать матчи РПЛ с составом в 2-3 раза сильнее соперника? или как обсераться в Европе и не быть уволенным?
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haxxproxx
1636453550
Я тоже не понимаю чему можно научиться у Семака?!... Дай ему сейчас Урал, Химки он с ними и вылетит... А тренировать команду где опытные футболисты, большая часть которых по сути сами игру делают, много ума не надо... Главное правильно расставить игроков, ну и делать вид что ты тренер и все
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Валерий2705
1636459066
Зря в комментах бомбят, Семак реально может научить отмазкам, преподать урок как делать умную мину при отвратительной игре, какие доводы использовать, доказывая, что вылет из ЛЧ год от года, это не провал.
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Hektor 84
1636461028
Чему можно научиться у дубового симака?
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