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    Черевченко: «Поеду на стажировку к Семаку. Еще интересно к Шварцу съездить»

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о том, планирует ли проходить стажировку в клубах РПЛ.

    «Я от футбола не отошел, я смотрю каждый тур РПЛ, потому что мне это интересно. Также смотрю иностранные чемпионаты.

    А ехать или не ехать на стажировку – съезжу даже к нашим российским коллегам в некоторые клубы, потому что развиваться надо всегда. Мне один человек сказал: когда человек думает, что все знает, он уже перестает быть интересен обществу. Поэтому учиться никогда не поздно.

    Во-первых, поеду в Санкт-Петербург, заодно и город посмотреть еще раз, погулять с семьей. Съездить к Сергею Богдановичу [Семаку], с ним пообщаться.

    Конечно, мне интересно еще к Шварцу съездить. Интересно, как развиваются молодые футболисты у Шварца. С ним пообщаться и посмотреть тренировочный процесс, какие-то моменты, что мне будет интересно. Просто пообщаться», – сказал Черевченко в эфире «России 24».

    • Черевченко покинул «Химки» 25 октября.
    • Он возглавлял команду с сентября 2020 года.
    • Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Болотные 1 час назад

      Чему симак может научить, если в РПЛ гаСпром рулит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1921

      Блямба 2 часа назад

      Можно ещё к Кролику зайти,к Сове или ослу Иа..
      Мёда нет,а жрать охота.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10967

      Cleaner 2 часа назад

      Стажировка у Семака дорого стоит, Черевченко не потянет...

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