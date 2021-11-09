Черевченко: «Поеду на стажировку к Семаку. Еще интересно к Шварцу съездить»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о том, планирует ли проходить стажировку в клубах РПЛ.

«Я от футбола не отошел, я смотрю каждый тур РПЛ, потому что мне это интересно. Также смотрю иностранные чемпионаты.

А ехать или не ехать на стажировку – съезжу даже к нашим российским коллегам в некоторые клубы, потому что развиваться надо всегда. Мне один человек сказал: когда человек думает, что все знает, он уже перестает быть интересен обществу. Поэтому учиться никогда не поздно.

Во-первых, поеду в Санкт-Петербург, заодно и город посмотреть еще раз, погулять с семьей. Съездить к Сергею Богдановичу [Семаку], с ним пообщаться.

Конечно, мне интересно еще к Шварцу съездить. Интересно, как развиваются молодые футболисты у Шварца. С ним пообщаться и посмотреть тренировочный процесс, какие-то моменты, что мне будет интересно. Просто пообщаться», – сказал Черевченко в эфире «России 24».

Черевченко покинул «Химки» 25 октября.

Он возглавлял команду с сентября 2020 года.

Черевченко собирается вернуться к работе после декабря.

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