В «Спартаке» опровергли наличие переговоров с Гаттузо

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.
Сообщалось, что итальянцу готовы предложить трехлетний контракт с зарплатой более 1,5 миллиона евро за сезон.
«Главный тренер «Спартака» – Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», – сказал Зеленов.
- В середине июня Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.
- Витория возглавляет «Спартак» с мая, его контракт рассчитан до 2023 года.
- Команда идет на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.
Источник: «Спорт-Экспресс»