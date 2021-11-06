В «Спартаке» опровергли наличие переговоров с Гаттузо

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Сообщалось, что итальянцу готовы предложить трехлетний контракт с зарплатой более 1,5 миллиона евро за сезон.

«Главный тренер «Спартака» – Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», – сказал Зеленов.