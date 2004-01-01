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    В «Спартаке» опровергли наличие переговоров с Гаттузо

    Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о возможном назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

    Сообщалось, что итальянцу готовы предложить трехлетний контракт с зарплатой более 1,5 миллиона евро за сезон.

    «Главный тренер «Спартака» – Руй Витория. Клуб не ведет переговоров ни с Гаттузо, ни с другими специалистами, о которых вы говорите. Команда вернулась из Лестера и спокойно готовится к матчу с «Локомотивом», – сказал Зеленов.

    • В середине июня Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.
    • Витория возглавляет «Спартак» с мая, его контракт рассчитан до 2023 года.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ и на последнем в группе ЛЕ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +22446

      vladimir-7 1 час назад

      Вот журналюгам надо оторвать их колокольчики, чтобы перестали
      они врать в СМИ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22446

      vladimir-7 > vladimir-7 59 минут назад

      ... и агентам тоже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3076

      R_a_i_n > vladimir-7 9 минут назад

      и тарасофке с литейным)))

      0
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