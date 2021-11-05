Сульшер: «Байи в матче с «Аталантой» блокировал такие удары, которые бы никто другой не заблокировал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру защитника Эрика Байи в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). Ивуариец блокировал удары.

«Он блокировал множество таких ударов, которые бы никто другой не заблокировал», – сказал Сульшер о Байи.

27-летний Байи в сезоне АПЛ ни провел ни матча.

Защитник выступает в Манчестере с 2016 года.

Завтра, 6 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити».