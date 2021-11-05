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    Сульшер: «Байи в матче с «Аталантой» блокировал такие удары, которые бы никто другой не заблокировал»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру защитника Эрика Байи в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). Ивуариец блокировал удары.

    «Он блокировал множество таких ударов, которые бы никто другой не заблокировал», – сказал Сульшер о Байи.

    • 27-летний Байи в сезоне АПЛ ни провел ни матча.
    • Защитник выступает в Манчестере с 2016 года.
    • Завтра, 6 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити».

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8890

      Fusballer 32 минуты назад

      Потроллили) Ахаха))))

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