Сульшер: «Байи в матче с «Аталантой» блокировал такие удары, которые бы никто другой не заблокировал»

Потроллили) Ахаха))))
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру защитника Эрика Байи в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (2:2). Ивуариец блокировал удары.
«Он блокировал множество таких ударов, которые бы никто другой не заблокировал», – сказал Сульшер о Байи.
- 27-летний Байи в сезоне АПЛ ни провел ни матча.
- Защитник выступает в Манчестере с 2016 года.
- Завтра, 6 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити».
Сульшер: «Он блокировал множество таких ударов, которые бы никто другой не заблокировал».Эрик Бейи в матче против «Аталанты» #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/aIUo3uUiaW— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 5, 2021