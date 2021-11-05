«Астана» объявила об отставке Тихонова

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул занимаемый пост.

Казахстанский клуб объявил о расторжении контракта с 51-летним специалистом по взаимному согласию.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Владимир Ежуров.