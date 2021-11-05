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«Астана» объявила об отставке Тихонова

5 ноября 2021, 18:34
3

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул занимаемый пост.

Казахстанский клуб объявил о расторжении контракта с 51-летним специалистом по взаимному согласию.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Владимир Ежуров.

  • Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года.
  • Под его руководством команда стала бронзовым и серебряным призером КПЛ.
  • В конце октября россиянина дисквалифицировали на 2 года за то, что он увел футболистов в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».

Источник: Официальный сайт «Астаны»
Казахстан. Премьер-лига Астана Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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MaxRnD
1636127688
Хреновое время. Порядочные и правильные поступки ныне не в чести.
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Garrincha58
1636134979
видать не стать ему тренером
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zigbert
1636187514
Жаль Андрея. Ног может будет лучше искать счастья в России?
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