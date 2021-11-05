«Астана» объявила об отставке Тихонова

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул занимаемый пост.
Казахстанский клуб объявил о расторжении контракта с 51-летним специалистом по взаимному согласию.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Владимир Ежуров.
- Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года.
- Под его руководством команда стала бронзовым и серебряным призером КПЛ.
- В конце октября россиянина дисквалифицировали на 2 года за то, что он увел футболистов в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».
Источник: Официальный сайт «Астаны»