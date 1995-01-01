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    «Астана» объявила об отставке Тихонова

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинул занимаемый пост.

    Казахстанский клуб объявил о расторжении контракта с 51-летним специалистом по взаимному согласию.

    Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Владимир Ежуров.

    • Тихонов возглавлял «Астану» с октября 2020 года.
    • Под его руководством команда стала бронзовым и серебряным призером КПЛ.
    • В конце октября россиянина дисквалифицировали на 2 года за то, что он увел футболистов в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом».

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    Источник: Официальный сайт «Астаны»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47318

      MaxRnD 1 час назад

      Хреновое время. Порядочные и правильные поступки ныне не в чести.

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