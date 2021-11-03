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    Хави попрощался с «Аль-Саддом». На следующей неделе он должен возглавить «Барселону»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави попрощался с командой. Это случилось после матча девятого тура чемпионата страны против «Аль-Духаиля» (3:3).

    При этом перед игрой генеральный директор «Аль-Садда» сказал, что клуб не планирует отпускать Хави в «Барселону».

    • «Аль-Садд» лидирует в чемпионате Катара.
    • «Барселона» планирует представить Хави на следующей неделе.
    • По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».

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    Источник: твиттер Жерара Морено

    Футбольный блогер, стример с аудиторией в твиттере в 253 тысячи подписчиков.

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    03.11.2021 23:38
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