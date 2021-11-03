«Барселона» представит Хави 8 ноября. Контракт – до 2024 года

Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».
По информации журналиста Sky Sport Маттео Моретто, каталонский клуб представит нового тренера в понедельник, 8 ноября. Контракт с Хави будет рассчитан до 2024 года.
- По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».
- Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
- Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».
Mundo Deportivo: Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде»
Источник: твиттер Маттео Моретто
Журналист Sky Sport и Calciomercato. Аудитория в твиттере - более 58 тысяч подписчиков.