«Барселона» представит Хави 8 ноября. Контракт – до 2024 года

Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

По информации журналиста Sky Sport Маттео Моретто, каталонский клуб представит нового тренера в понедельник, 8 ноября. Контракт с Хави будет рассчитан до 2024 года.

По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».

Хави заменит уволенного Рональда Кумана .

. Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».

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