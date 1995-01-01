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    «Барселона» представит Хави 8 ноября. Контракт – до 2024 года

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

    По информации журналиста Sky Sport Маттео Моретто, каталонский клуб представит нового тренера в понедельник, 8 ноября. Контракт с Хави будет рассчитан до 2024 года.

    • По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».
    • Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».

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    Источник: твиттер Маттео Моретто

    Журналист Sky Sport и Calciomercato. Аудитория в твиттере - более 58 тысяч подписчиков.

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