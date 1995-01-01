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    «Аль-Садд»: «Хотим сохранить Хави, не можем позволить ему уйти в это сложное время»

    Руководитель катарского «Аль-Садда» Турки Аль-Али прокомментировал прибытие в Доху делегации «Барселоны». Она намерена завершить переговоры по переходу главного тренера катарцев Хави.

    «Мы приветствуем визит делегации из «Барсы», мы уважаем их. Позиция нашего клуба ясна с самого начала: мы стремимся сохранить Хави, и мы не можем позволить ему уйти в это сложное время сезона», – сказал Аль-Али.

    • «Аль-Садд» лидирует в чемпионате Катара.
    • «Барселона» планирует представить Хави на следующей неделе.
    • По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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