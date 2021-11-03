«Аль-Садд»: «Хотим сохранить Хави, не можем позволить ему уйти в это сложное время»

Руководитель катарского «Аль-Садда» Турки Аль-Али прокомментировал прибытие в Доху делегации «Барселоны». Она намерена завершить переговоры по переходу главного тренера катарцев Хави.

«Мы приветствуем визит делегации из «Барсы», мы уважаем их. Позиция нашего клуба ясна с самого начала: мы стремимся сохранить Хави, и мы не можем позволить ему уйти в это сложное время сезона», – сказал Аль-Али.