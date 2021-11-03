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    Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий летом, вероятно, покинет клуб. С ним не планируют продлевать контракт, о чем сообщил агент украинца Максим Дудченко.

    – «Зенит» делал предложение о продлении?

    – Клуб не выходил с предложением.

    – Как прокомментируете будущее футболиста?

    – На сегодня он игрок «Зенита» и тут нечего комментировать. Но предложений достаточно.

    • «Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.
    • При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.
    • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    03.11.2021 22:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      fdasew56 38 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +1528

      Dr.Metal 41 минуту назад

      Глупо не продлить. Жиркова до 38 держали

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      Рейтинг: +8327

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Отличный защитник ! Отличный пас , удар ,отбор и т.д. ! Слабая скорость ! Нужно продлевать !

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      Рейтинг: +14157

      paracetamol 53 минуты назад

      А сколько лет старикашке?

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    • ...
      Рейтинг: +12015

      житель СПб 55 минут назад

      Бред какой-то! Один из наиболее эффективных и надежных игроков клуба!? Что то крутят...

      1
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      Рейтинг: +1828

      Ziklop 1 час назад

      как талисман его держать , для завоевания первого места!

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