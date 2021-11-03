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  • Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно»

Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно»

3 ноября 2021, 22:48
8

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий летом, вероятно, покинет клуб. С ним не планируют продлевать контракт, о чем сообщил агент украинца Максим Дудченко.

– «Зенит» делал предложение о продлении?

– Клуб не выходил с предложением.

– Как прокомментируете будущее футболиста?

– На сегодня он игрок «Зенита» и тут нечего комментировать. Но предложений достаточно.

  • «Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.
  • При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице.

Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (8)
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Ziklop
1635969448
как талисман его держать , для завоевания первого места!
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житель СПб
1635970397
Бред какой-то! Один из наиболее эффективных и надежных игроков клуба!? Что то крутят...
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paracetamol
1635970516
А сколько лет старикашке?
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САДЫЧОК
1635970874
Отличный защитник ! Отличный пас , удар ,отбор и т.д. ! Слабая скорость ! Нужно продлевать !
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Dr.Metal
1635971237
Глупо не продлить. Жиркова до 38 держали
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fdasew56
1635971436
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Форвард 79
1636007814
Возраст конечно, но на 3 года я считаю продлить можно. Та как покупка другого, хотябы такого же уровня обойдется не менее 15 лямов
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