Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий летом, вероятно, покинет клуб. С ним не планируют продлевать контракт, о чем сообщил агент украинца Максим Дудченко.

– «Зенит» делал предложение о продлении?

– Клуб не выходил с предложением.

– Как прокомментируете будущее футболиста?

– На сегодня он игрок «Зенита» и тут нечего комментировать. Но предложений достаточно.

«Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.

При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.

«Зенит» и сейчас лидирует в таблице.

Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»