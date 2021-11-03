Агент Ракицкого Дудченко: «Зенит» продление контракта с Ярославом не предлагал. Других предложений достаточно»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий летом, вероятно, покинет клуб. С ним не планируют продлевать контракт, о чем сообщил агент украинца Максим Дудченко.
– «Зенит» делал предложение о продлении?
– Клуб не выходил с предложением.
– Как прокомментируете будущее футболиста?
– На сегодня он игрок «Зенита» и тут нечего комментировать. Но предложений достаточно.
- «Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.
- При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.
- «Зенит» и сейчас лидирует в таблице.
Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»
Источник: «РБ-Спорт»