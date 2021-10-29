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    Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал свой юбилей в клубе. Он достиг отметки в 100 матчей.

    «Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет – время покажет. Но я горд, честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже», – сказал Ракицкий.

    • «Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.
    • При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.
    • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4216

      Zubo 1 час назад

      Спасибо родной !

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