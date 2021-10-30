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Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»

30 октября 2021, 00:13
10

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал свой юбилей в клубе. Он достиг отметки в 100 матчей.

«Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет – время покажет. Но я горд, честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже», – сказал Ракицкий.

  • «Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.
  • При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Украина Ракицкий Ярослав
Комментарии (10)
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Zubo
1635542518
Спасибо родной !
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Zenit_Zenit
1635561533
Ярик - респект и уважуха! Ты - лучший!!!
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Дедуктор
1635567399
Ярик, ты крут. Но чутка лишнего веса сбросить бы не помешало. Будешь еще круче.
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житель СПб
1635569991
Поздравляем! Хорошо отметил 100-й матч, прекрасный гол!
Ответить
ААМ
1635574363
Молодец Ярослав!
Ответить
Garrincha58
1635577952
молодець хлопець
Ответить
paracetamol
1635579026
Удачное приобретение.
Ответить
lNeTl
1635587487
Ракицкий — гол, оле-оле-оле.. Ракицкий — гол Ракицкий — гол
Ответить
Арч
1635759869
малоросс прославляет полученные денежки
Ответить
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