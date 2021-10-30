Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал свой юбилей в клубе. Он достиг отметки в 100 матчей.
«Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет – время покажет. Но я горд, честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже», – сказал Ракицкий.
- «Зенит» купил украинца у «Шахтера» в 2019 году за 10 миллионов евро.
- При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.
- «Зенит» и сейчас лидирует в таблице.
Источник: официальный сайт «Зенита»