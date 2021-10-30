Ракицкий: «Горд, что за великий «Зенит» сыграл 100 матчей»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал свой юбилей в клубе. Он достиг отметки в 100 матчей.

«Я горд, что за великий клуб «Зенит» я сыграл сто матчей. Может, сыграю больше, может, нет – время покажет. Но я горд, честно. Спасибо большое фанатам и городу за то, что они меня так приняли. С первого матча и по сегодняшний день они меня уважают. И я их тоже», – сказал Ракицкий.