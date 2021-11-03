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  • Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Выше голову! Каждая неудача – это урок»

Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Выше голову! Каждая неудача – это урок»

3 ноября 2021, 18:24
6

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мыслями о поражении от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Каждая неудача – это урок. Если ты не готов к поражениям, то ты не готов к успеху. Выше голову и вперед!

Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» – написал Ловрен в инстаграме.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Деяна Ловрена
Лига чемпионов Ювентус Зенит Ловрен Деян
Комментарии (6)
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BRO_football
1635956223
Только вот Зенит не научился усваивать эти уроки
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fedorovi4
1635962170
После каждой неудачи в Лиге чемпионов все говорят одно и тоже. При всем уважении к Семаку но он тренер исключительно внутрироссийского калибра к сожалению. Надо сказать ему спасибо и идти дальше.
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Plyash
1635962713
Что-то уроков много набралось за последние годы,а проку никакого.
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Ганнибал Лектор
1635962824
Главное - сыграй также против сборной России. И выше голову! А команда Валеры поедет в Катар на ЧМ, вместо Хорватии
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R_a_i_n
1635963811
А что там Зюба после матча выше поднимал??
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Garrincha58
1635968955
хорошего защитника Ливерпуль бы не отпустил, а Зенит подобрал, а свой воспитанник играет в Сочи никогда Зенит ничего не добьётся в еврокубках пока такая политика в клубе
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