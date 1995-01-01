Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Выше голову! Каждая неудача – это урок»

Только вот Зенит не научился усваивать эти уроки
Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мыслями о поражении от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Каждая неудача – это урок. Если ты не готов к поражениям, то ты не готов к успеху. Выше голову и вперед!
Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» – написал Ловрен в инстаграме.
- Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
- «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
- Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.
Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»