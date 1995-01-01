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    Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Выше голову! Каждая неудача – это урок»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мыслями о поражении от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Каждая неудача – это урок. Если ты не готов к поражениям, то ты не готов к успеху. Выше голову и вперед!

    Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» – написал Ловрен в инстаграме.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

    Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Деяна Ловрена

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10625

      BRO_football 13 минут назад

      Только вот Зенит не научился усваивать эти уроки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      v.v.navashinsky 34 минуты назад

      Ловрен!!!Вы какой сезон подряд на второй год остаетесь после таких уроков???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      SuperNils 37 минут назад

      Это его Кьеза как бревно обыграл, когда забивал?

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