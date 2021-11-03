Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Выше голову! Каждая неудача – это урок»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мыслями о поражении от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Каждая неудача – это урок. Если ты не готов к поражениям, то ты не готов к успеху. Выше голову и вперед!

Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали в Турин. Мы должны и будем делать лучше!» – написал Ловрен в инстаграме.

Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.

«Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.

Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»