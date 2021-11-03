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    Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    — Деян, что скажете по поводу сегодняшней игры? Эмоциональное и обидное поражение?

    — Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше. Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру.

    Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти всe складывалось не так плохо.

    — «Зенит» забил два мяча на выезде в Лиге чемпионов. Можно ли это занести себе в актив?

    — Лично я считаю, что нет. Что такое забить два гола и при этом проиграть матч? Мы должны приезжать в гости к сопернику с мыслью о победе, это должно быть главной целью для каждого игрока и каждого тренера, которые хотят по крайней мере заработать ничью.

    Забить два гола — ничего не значит. Возможно, Азмуну приятно забить мяч, но лично я разочарован, потому что мы проиграли.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
    • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

    Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7305

      Сильвербой 5 минут назад

      Так тебя как полено обыгрывали, клоуна из тебя сделали, вы на отбой играли... Дно полное... Вы только таких же убогих можете обыгрывать в говно-лиге...

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