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  • Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»

Ловрен – о 2:4 с «Ювентусом»: «Перебитый пенальти изменил игру. «Зенит» потерял концентрацию»

3 ноября 2021, 16:01
10

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Деян, что скажете по поводу сегодняшней игры? Эмоциональное и обидное поражение?

— Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше. Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру.

Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти всe складывалось не так плохо.

— «Зенит» забил два мяча на выезде в Лиге чемпионов. Можно ли это занести себе в актив?

— Лично я считаю, что нет. Что такое забить два гола и при этом проиграть матч? Мы должны приезжать в гости к сопернику с мыслью о победе, это должно быть главной целью для каждого игрока и каждого тренера, которые хотят по крайней мере заработать ничью.

Забить два гола — ничего не значит. Возможно, Азмуну приятно забить мяч, но лично я разочарован, потому что мы проиграли.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах ЛЧ.
  • Петербуржцы занимают 3-е место в группе H.

Судья Николаев – о пенальти «Ювентуса»: «Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие 11-метровые»

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Ловрен Деян
Комментарии (10)
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Сильвербой
1635947308
Так тебя как полено обыгрывали, клоуна из тебя сделали, вы на отбой играли... Дно полное... Вы только таких же убогих можете обыгрывать в говно-лиге...
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alp
1635947627
по мне, так это не в концентрации дело. а в классе.. Зенит выглядел мягко говоря любителями футбола на фоне мастеров... и наши яркие бразильцы уже не могут так феерить, потому что им грамотно мешали..
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Play
1635948308
Ой бл***, а так то конечно как обычно играли с Ювентусом на равных.
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bomilazdeshnii
1635949433
Что значит потеряли концентрацию?!!! Отмазка!
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bomilazdeshnii
1635949517
Бразильцы, которые в Зените, могут феерить только в РПЛ.
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Derzkiy1
1635950592
Дибала мог ещё 3 как минимум забить, как детей возил
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paracetamol
1635950599
Судью на мыло! - так говорили раньше. А сейчас надо говорить Судью на полиграф!
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Fusballer
1635971074
Если бы вышел Дзюба с первой минуты - разгромили бы Ювентус со счетом 7:2
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