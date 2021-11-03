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  • Караваев – о 2:4 с «Ювентусом»: «Не удалось высоко прессинговать. Нужно было играть отважнее»

Караваев – о 2:4 с «Ювентусом»: «Не удалось высоко прессинговать. Нужно было играть отважнее»

3 ноября 2021, 01:57
13

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

— Что не удалось сегодня? Какая была установка на игру?

— Конечно, обидно проигрывать. Наверное, в первую очередь не удалось высоко прессинговать, чуть-чуть активнее, отважнее играть. Наверное, это главные моменты.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах этой ЛЧ.
  • «Ювентус» досрочно вышел в 1/8 финала.

Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Караваев Вячеслав
Комментарии (13)
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Алекс636363
1635915431
если бы играли отважнее - было бы 3-7. если бы играли в автобус - было бы 0-2. какая разница. лидер РПЛ слабее 11 команды италии
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Garrincha58
1635920655
таким как Каравай и Вендел Сутормин Крицюк Чистяков Ловрен не место в команде которая выступает в ЛЧ,обср...сь ещё до матча особенно бразилец ни скорости ни прессинга ни одного точного паса да и Семак приучил играть команду так как никто сейчас в Европе не играет даже Мальмё если у вас гл. разыгрывающий Ракицкий то что вы хотите от такой игры тьфу после таких игр даже 7-1 мне лично не нужны
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Форвард 79
1635922419
Говлрил же Мостовой с позиции СИЛЫ играть надо было)
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Сильвербой
1635926153
После каждого матча наших говноклубов в еврокубках, мы слышим что надо было играть смелее, отважнее и прочую ересь... Это тренд такой, или настолько тупорылые, что слов подобрать не могут, в оправдание своей убогой игре?
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paracetamol
1635929439
Каравай был одним из лучших. Почему его Семак заменил?
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ilichkadr
1635943342
Надо быть не отважнее, а собраннее, читать игру, уметь сыграть на опережение, а не делать детские ошибки. Там не обработал, здесь не успел....и т.д.
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