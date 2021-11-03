Караваев – о 2:4 с «Ювентусом»: «Не удалось высоко прессинговать. Нужно было играть отважнее»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

— Что не удалось сегодня? Какая была установка на игру?

— Конечно, обидно проигрывать. Наверное, в первую очередь не удалось высоко прессинговать, чуть-чуть активнее, отважнее играть. Наверное, это главные моменты.

Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.

«Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах этой ЛЧ.

«Ювентус» досрочно вышел в 1/8 финала.

Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»