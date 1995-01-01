Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Караваев – о 2:4 с «Ювентусом»: «Не удалось высоко прессинговать. Нужно было играть отважнее»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

    — Что не удалось сегодня? Какая была установка на игру?

    — Конечно, обидно проигрывать. Наверное, в первую очередь не удалось высоко прессинговать, чуть-чуть активнее, отважнее играть. Наверное, это главные моменты.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах этой ЛЧ.
    • «Ювентус» досрочно вышел в 1/8 финала.

    Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90801
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67969
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru