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    Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ.

    «Не получилось надежно сыграть в обороне, позволяли сопернику создавать много моментов у своих ворот. Ничего сверхъестественного не случилось — победила более сильная команда. Ребята старались и выкладывались до самого конца.

    То, что смогли забить в компенсированное время — это хорошо, но это единственный плюс, который можно выделить. «Ювентус» действовал хорошо, видно, что они были мотивированны и заряжены.

    Перебитый пенальти? Не знаю было ли там нарушение, может совсем небольшое. Арбитр, наверное, был слишком строг. Мы свою игру потом разберем, чтобы понять то, над чем работать», – сказал Семак.

    • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
    • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах этой ЛЧ.
    • «Ювентус» досрочно вышел в 1/8 финала.

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    Источник: «Матч ТВ»

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