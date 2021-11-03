Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ.

«Не получилось надежно сыграть в обороне, позволяли сопернику создавать много моментов у своих ворот. Ничего сверхъестественного не случилось — победила более сильная команда. Ребята старались и выкладывались до самого конца.

То, что смогли забить в компенсированное время — это хорошо, но это единственный плюс, который можно выделить. «Ювентус» действовал хорошо, видно, что они были мотивированны и заряжены.

Перебитый пенальти? Не знаю было ли там нарушение, может совсем небольшое. Арбитр, наверное, был слишком строг. Мы свою игру потом разберем, чтобы понять то, над чем работать», – сказал Семак.