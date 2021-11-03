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  • Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»

Семак – о 2:4 с «Ювентусом»: «Единственный плюс – гол в компенсированное время»

3 ноября 2021, 01:39
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ.

«Не получилось надежно сыграть в обороне, позволяли сопернику создавать много моментов у своих ворот. Ничего сверхъестественного не случилось — победила более сильная команда. Ребята старались и выкладывались до самого конца.

То, что смогли забить в компенсированное время — это хорошо, но это единственный плюс, который можно выделить. «Ювентус» действовал хорошо, видно, что они были мотивированны и заряжены.

Перебитый пенальти? Не знаю было ли там нарушение, может совсем небольшое. Арбитр, наверное, был слишком строг. Мы свою игру потом разберем, чтобы понять то, над чем работать», – сказал Семак.

  • Впервые за 7 лет клуб из Петербурга пропустил 4 гола в матче ЛЧ.
  • «Зенит» потерпел 3 поражения в 4 матчах этой ЛЧ.
  • «Ювентус» досрочно вышел в 1/8 финала.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Ювентус Семак Сергей
Комментарии (18)
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tushkanlz
1635911849
Ну, ещё 1 тайм продержались...
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neveldomha
1635919707
В параллельном матче Бавария - Бенфика был равно такой же момент. Во время пробития Левандовски пенальти, игрок Бенфики вбежал в штрафную почти на метр. Левандовски не забил. Но никто ничего не перебивал.
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житель СПб
1635921134
Проблемы с защитой - ее надо улучшать. Проблемы с вратарем - его надо заменять. Проблемы с центром - его надо укреплять. Проблемы с тренером - ...
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Zenit_Zenit
1635922120
Семак прав. По европейским меркам у нас средняя команда. Остальные в РПЛ - еще хуже. Нет достойного соперника - нет развития команды. Это аксиома. Радоваться победом над унылыми конями со свинками конечно можно, но уже приелось. Просто гадаешь с каким счетом этотпооизрйдет. Пораженияот арсеналов с сочами отмахиваешься как от укуса комара - почесался и айда дальше. Нет прогресса в российском футболе от слова совсем. Сегодня - застой, как в СССР 70-х. Отсюда и все европейские фиаско. Если Спартак можно обыграть на одной ноге с закрытыми глазами и спиной к их воротам, то с Юве и аристократами такой номер не проходит… Печально всё это, очень печально. А Семак - хороший тренер, вот только систему победить он не может
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paracetamol
1635922602
Странный был пен и сранный! Симуляция чистой воды, а приказ свистуна перебить - чистой воды коррупция. У нас бы на полиграф поволокли!
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Ганнибал Лектор
1635923027
Судья сломал игру. До этого левого пенальти, да ещё и два раза назначенного была плюс-минус равная игра. Получив такое преимущество на своём поле, итальянцы полетели как на крыльях
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Павелий
1635926722
Семак, именно поэтому наш футбол и в заднице. Это в РПЛ газпромовские судьи в играх Зенита рассуждают "Не знаю было ли там нарушение, может совсем небольшое". А в ЛЧ играют по правилам, а не на основании платежей из Газпрома. Самое обидное, что чем больше ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром будет являться ВЛАДЕЛЬЦЕМ футбольного клуба Зенит, то ещё сильнее в эту задницу будет погружаться наш российский футбол.
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paracetamol
1635929729
Дзюба его с Сердаром слепили. Почему ты эту связку разорвал, Серега?
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NewLife
1635931605
Подтверждение твоих слов о стабильности синита)), а что кто-то ставил на кэф больше 6 ?
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saf05
1635950057
Это не единственный плюс, а единственный мяч который вы забили и то с помощью Юве
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