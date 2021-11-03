Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Бенфику» и вышла в плей-офф, «Барселона» победила «Динамо»

«Бавария» разгромила «Бенфику» (5:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф турнира.

Хет-трик оформил претендент на «Золотой мяч» Роберт Левандовски.

«Барселона» обыграла на выезде киевское «Динамо» (1:0) и поднялась на второе место в группе Е. Единственный гол забил Ансу Фати.

Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

Динамо К (Украина) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Фати, 70.

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Левандовски, 26; 2:0 – Гнабри, 32: 2:1 – Морато, 38; 3:1 – Сане, 49; 4:1 – Левандовски, 61; 4:2 – Нуньес, 74; 5:2 – Левандовски, 84.

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