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    Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Бенфику» и вышла в плей-офф, «Барселона» победила «Динамо»

    «Бавария» разгромила «Бенфику» (5:2) на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф турнира.

    Хет-трик оформил претендент на «Золотой мяч» Роберт Левандовски.

    «Барселона» обыграла на выезде киевское «Динамо» (1:0) и поднялась на второе место в группе Е. Единственный гол забил Ансу Фати.

    Лига чемпионов. Группа Е. 4-й тур

    Динамо К (Украина) – Барселона (Испания) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фати, 70.

    Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 26; 2:0 – Гнабри, 32: 2:1 – Морато, 38; 3:1 – Сане, 49; 4:1 – Левандовски, 61; 4:2 – Нуньес, 74; 5:2 – Левандовски, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2933

      CSKA57 15 минут назад

      Барсу с победой! Однако, с такой игрой пробиться в плей-офф будет очень проблематично!

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