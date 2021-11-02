«Рукопожатия после матча – это фальш». Симеоне снова не пожмет руку Клоппу

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что он снова не пожмет руку главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча.

«Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разные эмоции и мысли в голове.

Я знаю, что в Великобритании это стало обычаем, но я его не разделяю. Мне не нравится фальшь.

Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе», – сказал Симеоне.

Завтра, 3 ноября, «Атлетико» примет «Ливерпуль» в 4-м туре группового этапа ЛЧ.

После матча 3-го тура Симеоне отказался пожать руку Клоппу, убежав в подтрибунное помещение.

«Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.

«Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».

Симеоне: «Я не жму руки после матчей. Мне не нравится эта традиция, но у Клоппа другая культура»