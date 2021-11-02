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  • «Рукопожатия после матча – это фальш». Симеоне снова не пожмет руку Клоппу

«Рукопожатия после матча – это фальш». Симеоне снова не пожмет руку Клоппу

2 ноября 2021, 21:28
11

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что он снова не пожмет руку главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча.

«Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разные эмоции и мысли в голове.

Я знаю, что в Великобритании это стало обычаем, но я его не разделяю. Мне не нравится фальшь.

Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе», – сказал Симеоне.

  • Завтра, 3 ноября, «Атлетико» примет «Ливерпуль» в 4-м туре группового этапа ЛЧ.
  • После матча 3-го тура Симеоне отказался пожать руку Клоппу, убежав в подтрибунное помещение.
  • «Ливерпуль» лидирует в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных.
  • «Атлетико» делит 2-е место в группе с «Порту».

Симеоне: «Я не жму руки после матчей. Мне не нравится эта традиция, но у Клоппа другая культура»

Источник: The Athletic
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль Клопп Юрген Симеоне Диего
Комментарии (11)
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Soccerdealer63
1635878209
Зачёт.
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Иван Петров 1986
1635878464
Ну и что?
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Hektor 84
1635878580
Симеоне шалошовка! Как игрок был гнилой, такой и тренер. Зато когда побеждает скачет по бровке с протянутой рукой и обнимается со всеми. А тут его Атлетико выхватит от Ливера по полной.
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Chehofff
1635879161
ФальшЬ! Позор! Редакторы убейте себя об стену!
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kliker
1635879269
Симулянт и грубиян рассуждает про честность - оксюморон. Как вижу это чмо, так плюю в телевизор.
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Plyash
1635884585
Рукопожатие в любом случае - это знак уважения к своему сопернику.То,что Симеоне быкует,это просто от небольшого ума.
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zigbert
1635945813
А что он может сказать если такое поведение для него стало нормой.
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