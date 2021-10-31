Журналист Галетти: Погба покинет «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» разработал план, как обеспечить 12-миллионную зарплату игроку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет продлевать контракт, истекающий летом. Об этом пишут в Италии. Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – «Ювентус».
Туринцы разработали план, как обеспечить Погба зарплату 12 миллионов евро в год (+ бонусы). Для этого они продадут Аарона Рэмзи и кого-то из пары Адриан Рабьо – Уэстон МакКенни.
«Реал» – резервный вариант для Погба.
- Француз на этой неделе приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта.
- Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- С туринцами он 4 раза брал скудетто.
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.