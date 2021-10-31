Журналист Галетти: Погба покинет «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» разработал план, как обеспечить 12-миллионную зарплату игроку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет продлевать контракт, истекающий летом. Об этом пишут в Италии. Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – «Ювентус».

Туринцы разработали план, как обеспечить Погба зарплату 12 миллионов евро в год (+ бонусы). Для этого они продадут Аарона Рэмзи и кого-то из пары Адриан Рабьо – Уэстон МакКенни.

«Реал» – резервный вариант для Погба.