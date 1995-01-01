Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Журналист Галетти: Погба покинет «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» разработал план, как обеспечить 12-миллионную зарплату игроку

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет продлевать контракт, истекающий летом. Об этом пишут в Италии. Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры – «Ювентус».

    Туринцы разработали план, как обеспечить Погба зарплату 12 миллионов евро в год (+ бонусы). Для этого они продадут Аарона Рэмзи и кого-то из пары Адриан РабьоУэстон МакКенни.

    «Реал» – резервный вариант для Погба.

    • Француз на этой неделе приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта.
    • Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • С туринцами он 4 раза брал скудетто.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более восьми тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10723

      Cleaner 1 минуту назад

      Только не в Реал. Зачем ослаблять Погбой хороший клуб...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67949
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru