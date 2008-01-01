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    «Разговор вышел откровенным». «Спартак» встретился с болельщиками

    Как и ожидалось, «Спартак» провел встречу с фанатами. О ней рассказал пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

    «Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», – сообщил Зеленов.

    • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
    • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11272

      Литейный4 51 секунду назад

      Какие там подробности? Одним словом - Стыдно за срамтак! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +13995

      paracetamol 1 минуту назад

      М чего в осадке, не накидали свини поросятам?

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