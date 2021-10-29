«Разговор вышел откровенным». «Спартак» встретился с болельщиками

Как и ожидалось, «Спартак» провел встречу с фанатами. О ней рассказал пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.
«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», – сообщил Зеленов.
- В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
- «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова