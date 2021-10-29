Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Разговор вышел откровенным». «Спартак» встретился с болельщиками

«Разговор вышел откровенным». «Спартак» встретился с болельщиками

29 октября 2021, 21:30
29

Как и ожидалось, «Спартак» провел встречу с фанатами. О ней рассказал пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», – сообщил Зеленов.

  • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
  • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1635535037
Хорошо если такая встреча пойдет на пользу команде.
Ответить
slavа0508
1635535449
Да всё это балабольство . пока Федун не наймёт профессиональных управленцев и сам вместе со своей Заремой не будет лезть в управление . не чего не изменится ...
Ответить
alefreddy
1635536143
менеджмент никакой ни одной разумной покупки за последние годы даже с хваленым всеми Жиго команда пропускает много а если нет то отбивается как дворовая команда
Ответить
Марк Аврелий!
1635536634
...Слова листве подобны, и где она густа, так вряд ли плод таится под сению листа... А.Поуп.
Ответить
paracetamol
1635538746
А Федун с Заремой там присутствовал?
Ответить
ySS
1635540187
Не стал бы вообще общаться с этим набором миллионеров. Видел 1-6 в Лужниках от СКА Ростов, но это совсем другая история.
Ответить
derrik2000
1635540667
За то баблище, что эти недоигрочишки ГРЕБУТ в Спартаке, им можно и часик-другой "посыпать голову пеплом": БАБЛИЩЕ все равно капает, капает и капает на счета...
Ответить
SMITHI
1635561951
Толку от этих встреч! Дали друг другу обещание? Первый ОБКАК и все заново!
Ответить
oyabun
1635569690
А почему бы не поделиться и с остальными болельщиками как прошла встреча? Команда разве только для этой горстки фанатов играет? Это уже какой то кулуарный междусобойчик получается. Обидно!
Ответить
Дедуктор
1635571254
Видимо, имущественный ценз был. Чтобы посетить эту гламурную тусовку. Миллионэров-хрюканов с миллионэрами-фанатами. Или, таки, там ценз уже на уровне миллардеров? Дык, они поймут друг-дружку. Антинародный клуб миллиардеров. Это вам не ДСО "Спартак". Это - намного хуже.
Ответить
Главные новости
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
5
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
12
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
5
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
10
Все новости
Все новости
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
2
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
4
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
10
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
4
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
10
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
8
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
20
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
9
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+