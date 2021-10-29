«Разговор вышел откровенным». «Спартак» встретился с болельщиками

Как и ожидалось, «Спартак» провел встречу с фанатами. О ней рассказал пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов.

«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», – сообщил Зеленов.