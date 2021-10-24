«СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

Не нужно встречаться с фанатами !
Нужно , с учредителями и пусть Витория расскажет , что он намерен делать с составом и схемой игры !
Болельщики «Спартака» из объединений «Фратрия» и Supporters group на этой неделе встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией, сообщает «СЭ».
На встрече будут обсуждаться неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.
- В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
- «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»