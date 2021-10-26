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  • «СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

«СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

26 октября 2021, 11:07
31

Болельщики «Спартака» из объединений «Фратрия» и Supporters group на этой неделе встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией, сообщает «СЭ».

На встрече будут обсуждаться неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.

  • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
  • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (31)
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NewLife
1635236304
Что толку подкручивать гайки в двигателе, если бак пустой. С Федуна надо спросить за отсутствие состава, Руя просто попросить уйти.
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neveldomha
1635236333
Поплачьте в кружочке.
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slavа0508
1635238540
И что ???Ну встретитесь . а толку ???Федун от этого о другому руководить начнёт??? Команда полностью прогнила и главная проблема в голове ....
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sined1951
1635239375
Бесполезная затея. На западе в таких случаях стараются вести серьёзный разговор с президентами клубов, которые отвечают за все, что делается в клубе и реально могут многое изменить. Разговоры с тренером и игроками-это анахронизм.
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Блямба
1635240023
"Сидели пили вразнобой. Starkovs ,Tedesco,( супер-бой) И вдруг вас всех зовут в запой до одного. У вас стахановец, пастух овец, какой ни есть,пока отец .. — и надо ведь,ващепи..ец. Чтоб завалило именно его."полу(с) Привет от Семёныча) Гм. Владимира,конечно.
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Fusballer
1635241630
Игроки и тренер, виноваты безусловно. Но и тренера, и игроков подбирало руководство во главе с Федуном. От них все проблемы.
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pfhfpf2020
1635242482
За Спартак с 1970. Но всему приходит конец. 24.10.21г после тяжелой и очень продолжительной болезни на 100 году жизни умер великий СПАРТАК. (12 раз чемпион СССР 10 раз кубок СССр) Его длительная агония была ужасна. 20 лет бесконечного позора и новые антирекорды. 7:0 от Ливера (как-то чуть утешало 0:6 Динамо(М) 2:7 Алания дома, ЦСКА 0:6) Но 7:1 от Зенита. Рекорды и позор на века. 3 человека были и там и там Джикия, Зобнин, Промес.
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Дедуктор
1635244428
Фанаты карманного клуба Федуна на что рассчитывают? Побазарить в стиле "Руй, иди сюда. Иди сюда, говорю. Ща мы тебя будем ..." Не это нужно сейчас хрюканам. Надо дать им паузу. Чтобы в себя пришли. Впереди гораздо более важные матчи, чем соперничество с великим Зенитом. Лестер впереди. Если победить Лестер, и взять, хучь, очочко еще с Наполи, то х.. с этими "1:7". Да, и во втором круге можно будет рассчитаться. Причем, 1:0 вполне хватит.
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Лфшт
1635245123
А смысл то какой ? Че вы устраиваете, как будто что-то решаете!! Не в Европе вы. Вы не приносите деньги клубу, поэтому сидите и дышите в тряпочку!
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vladimir-7
1635245199
Витории надо надеть водолазный глубоководный костюм и шлем, на всякий непредвиденный случай.
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