«СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

Болельщики «Спартака» из объединений «Фратрия» и Supporters group на этой неделе встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией, сообщает «СЭ».

На встрече будут обсуждаться неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.

В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.

«Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»