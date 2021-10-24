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    «СЭ»: фанаты «Спартака» встретятся с командой и Виторией на этой неделе

    Болельщики «Спартака» из объединений «Фратрия» и Supporters group на этой неделе встретятся с командой и главным тренером Руем Виторией, сообщает «СЭ».

    На встрече будут обсуждаться неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.

    • В воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в чемпионате за всю историю – 1:7 от «Зенита».
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в РПЛ.
    • «Спартак» пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

    «Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии29
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      Рейтинг: +8282

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Не нужно встречаться с фанатами !
      Нужно , с учредителями и пусть Витория расскажет , что он намерен делать с составом и схемой игры !

      0
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      Рейтинг: +10

      pfhfpf2020 24 минуты назад

      За Спартак с 1970. Но всему приходит конец. 24.10.21г после тяжелой и очень продолжительной болезни на 100 году жизни умер великий СПАРТАК. (12 раз чемпион СССР 10 раз кубок СССр)
      Его длительная агония была ужасна. 20 лет бесконечного позора и новые антирекорды. 7:0 от Ливера (как-то чуть утешало 0:6 Динамо(М) 2:7 Алания дома, ЦСКА 0:6)
      Но 7:1 от Зенита. Рекорды и позор на века. 3 человека были и там и там Джикия, Зобнин, Промес.

      0
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      Рейтинг: +7924

      "supermax" > pfhfpf2020 8 минут назад

      Спартак это не только 11 человек на поле.....мы тоже Спартак.... и как-то я помирать не намерен еще)) и надежда моя не умрет раньше меня))......умерло лишь руководство команды...и умерло и отупело

      0
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      Рейтинг: +8355

      Fusballer 38 минут назад

      Игроки и тренер, виноваты безусловно. Но и тренера, и игроков подбирало руководство во главе с Федуном. От них все проблемы.

      1
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      Рейтинг: +8153

      Alekxei Z. 58 минут назад

      Кто их уполномачивает ?
      Придёт кучка , которая после игры с Лестером , где за 30 минут отгрузили покер, восторженно кричали- " Руй Витория ! ", это они ?
      Что и кому они могут предъявить ?
      Слабый тренер , игроки хуже некуда, это все видят.
      Кадровые перемены другие люди проводят.
      Иногда кажется , что все эти фанатские движения просто пиарятся и пох им при каких делах себя проявить , победа или провал, без разницы.

      2
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      Рейтинг: +1272

      Блямба 1 час назад

      "Сидели пили вразнобой.
      Starkovs ,Tedesco,( супер-бой)
      И вдруг вас всех зовут в запой до одного.
      У вас стахановец, пастух овец,
      какой ни есть,пока отец ..
      — и надо ведь,ващепи..ец.
      Чтоб завалило именно его."полу(с)

      Привет от Семёныча)
      Гм. Владимира,конечно.

      2
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      Рейтинг: +620

      sined1951 1 час назад

      Бесполезная затея. На западе в таких случаях стараются вести серьёзный разговор с президентами клубов, которые отвечают за все, что делается в клубе и реально могут многое изменить. Разговоры с тренером и игроками-это анахронизм.

      3
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      Рейтинг: +10637

      Cleaner 1 час назад

      Фанаты предъявят: - Ну что же вы по СЕМЬ пропускаете?!
      Спартаковские игроки ответят: - Мы больше не будем!..)))

      4
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      Рейтинг: +26036

      silver29 1 час назад

      Кто их уполномочил ? и при чем тут руй ? Все дерьмо от федуна, в команде нет менеджмента, нет трансферной политики, нет внятной тренерской мысли, зато есть склоки и дрязги (((( чего с ним обсуждать ? слушать как он был не готов к забросам за спину (((( стоит дождаться матча с Лестером и сделать окончательный вывод о бойкоте клуба федуна, не путать с ФК Спартак.

      2
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      Рейтинг: +23818

      slavutiq70 1 час назад

      И что ???Ну встретитесь . а толку ???Федун от этого о другому руководить начнёт??? Команда полностью прогнила и главная проблема в голове ....

      2
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      ...
      Рейтинг: +7924

      "supermax" > slavutiq70 1 час назад

      да хоть в глаза им посмотреть.....хотя ты прав че толку

      0
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      Рейтинг: +3141

      tarasofka 1 час назад

      кстати, о визгах про левые голы и судей, купленных газпромом. хряки, посмотрите ещё раз внимательно обзор.

      4:0, мостовой. визжали, что офсайд, когда он с центра убегал 1 на 1. поставьте на паузу - видно, что он пересёк центральную линию только наполовину, а джикия целиком за ней. + внимательно смотрим, где в этот момент был боковой и куда смотрел))

      пенальти (левый, по версии хряков). просто посмотрите на реакцию игроков спартака: никто не спорил вообще, настолько очевиден пенальти был даже им. если хрюкните, что к тому моменту им было уже пофиг - то насчёт 7го гола все резко подорвались к боковому, типа офсайд, отмени))
      *кстати, офсайда не было, ломовицкий на метр ближе к воротам стоял и тупил))

      и если будут похрюкивания про несправедливый счёт из-за удаления - вам только 1 гол забили, когда вы были в меньшинстве. пенальти не в счёт, т.к. ясно, что все стоят на линии и смотрят, как дзюба бьёт. там хоть 3 удаления рисуй - это никак не повлияло бы.

      и вишенка на торте. комментатор збс фразу сказал после гола промеса, из-за которого зенит взвинтил темп просто до адского: "лучше бы спартак не забивал этот гол" :D

      так что моя аватарка теперь полностью соответствует спартаку))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7924

      "supermax" > tarasofka 1 час назад

      а кто говорит, что судья виноват? или что пенка левая?

      1
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      Рейтинг: +3141

      tarasofka > "supermax" 1 час назад

      ну почитай комменты в соответствующей новости, и в текстовой трансляции заодно. их достаточно много.
      но особенно доставил хряк борзыкин с ютуб-канала фабрика футбола, перед матчем посвятивший целый выпуск судье, который, по его версии, должен будет работать на газпром и сделать всё, чтобы спартак проиграл. хотя, спартак и без него справился с этой задачей на отлично, я считаю. а бозыкин просто мудак. но мудак с огромной аудиторией, которую он старательно зомбирует.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13869

      Persona_non_Grata > tarasofka 1 час назад

      Ну это эмоции , посмотрели , разобрались и никакого " визгу " - это ты тут провоцируешь и воняешь !!! ( . Лично мне тоже показалось , что было вне игры и пенальти спорный , но я человек выдержанный - сначала посмотрел повторы , потом сделал своё суждение ...

      3
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      Рейтинг: +7924

      "supermax" > tarasofka 1 час назад

      ну это прям редкий дурачок скажет...матч вчистую п р о ё б а н...судье и делать ничего не пришлось....хотя он конечно та еще п а д л а...7 штук засчитал...уму непостижимо...самому смешно

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      Рейтинг: +7924

      "supermax" > Persona_non_Grata 1 час назад

      судью вообще видно весь матч не было...Спартак все сделал(

      1
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      Рейтинг: +3141

      tarasofka > "supermax" 1 час назад

      ну так-то причины понятны. и 3 поражения у нас. и реабилитироваться надо. и соперник самый раздражающий. и рассказовы с максименко. и внезапный ход семака, что зенит вдруг в таком матче отдал мяч сопернику, а этого никто предположить не мог)

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      Рейтинг: +10637

      Cleaner > "supermax" 1 час назад

      Судья всю игру не замечал грязной игры Спартака. Подкаты сзади, хватания за футболки и прочую грязь. Удаление в Спартаке должно было случиться намного раньше. Тот же Рассказов на 2 желтые еще в первом тайме наиграл.

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      Рейтинг: +7924

      "supermax" > tarasofka 1 час назад

      да весь Спартак не играл...за исключением может Кофрие, которого при покупке все крыли кто как мог и я в том числе...заметно что старается...а рассказов и максименко это прям космос аще

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      Рейтинг: +7924

      "supermax" > Cleaner 1 час назад

      ну заплачь))

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      Рейтинг: +10637

      Cleaner > "supermax" 18 минут назад

      Могу только поржать! С чего это я за чужую команду плакать буду? Я это спартачам оставлю.

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