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    «Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

    «1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!

    Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо».

    Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак», – говорится в сообщении «Фратрии».

    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Фратрии»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии35
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      Рейтинг: +821

      Ивантеевец 20 минут назад

      Ну так скатайтесь в Тарасовку, как это раньше было, предъявите игрокам, тренеру. Вас уважают и с вашим мнением считаются (ну или считались по крайней мере), вы действительно сила. А знаете почему не поедете? Потому что знаете что дело не только и не столько в игроках и тренере, а потому что вами руководит Федуниха и ее раб, пиз...лиз Ленечка, а до них добраться здоровья не хватит. Так что демарш хороший, но кроме ожидания действительно глобальных перемен, увы - уповать не на что.

      0
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      Рейтинг: +1686

      B.G. 39 минут назад

      Поражение в этом матче, полностью вина гл.тренера.

      1
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      Рейтинг: +2199

      Ден 781 48 минут назад

      Сборная Бразилии, самая титулованная сборная по футболу, на своём домашнем ЧМ проиграла 1-7…. случится может с любой командой

      2
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      Рейтинг: +10603

      Cleaner 1 час назад

      Я вчера РЖАЛ над Спартаком до счета 4:0. А потом грустно стало. Не этого все таки ведь мы все от игры Зенит - Спартак ждали. Ждали битвы на каждом участке поля, а получили избиение...(

      2
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      Рейтинг: +44

      v.v.navashinsky 1 час назад

      Со всеми может случиться.Зачем снимать футболки."Зенит" тоже проигрывал и 0:8,и 1:7(правда не Спартаку).Так что,те футболисты тоже позорили клуб.Футбол-это игра.Мячик круглый.Сегодня ты выиграл 7:1,завтра ты проиграешь 0:8.С каждой командой может случиться.Только не подумайте,что я защищаю Спартак,все мы люди,и футболисты тоже люди.Все мы не без греха."Зенит"-с Победой,а "Спартак"-переспите с этим результатом,сделайте работу над ошибками,и бой!!!

      4
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      Рейтинг: +11056

      Литейный4 1 час назад

      Мазутный проект трещит по швам. Уже свои болелы отрекаются от срамтака. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +10603

      Cleaner 1 час назад

      Игроки Спартака - Фратрии: - Ваши ожидания это ваши проблемы!

      0
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      Рейтинг: +852

      zlobny_zenitos > Cleaner 1 час назад

      Не слышно было такого...зачем вы так? Они понурые, понимая, что огребут от выездных парней, но все равно пошли к трибуне с болельщиками. Хотя ходить с грустным видом это далеко не показатель...надо разбираться.
      Вон, Фердинад (экс -МЮ), уже не играет ... а топил так за МЮ, что аж в больничку попал после 0:5 от Ливера...вот это "переживать за клуб"...

      0
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      Рейтинг: +750

      JI e x a 1 час назад

      Боже мой, как же стыдно за Спартак, это просто ужас какой-то

      1
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      Рейтинг: +778

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      В клубе "БАРДАК" причем давно.
      В команде практически играет одно барахло.
      Вратарь дырка,худший по всем показателям в РПЛ,но его физрук все ровно ставит в рамку-не понятно! Молодежь полное "ДНИЩЕ" - их место в Спартаке -2.
      Пока Федун у руля ждать и надеться не на что.

      1
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      Рейтинг: +11056

      Литейный4 > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Расформировать срамтак! Долой мазутно судейский проект. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +852

      zlobny_zenitos 2 часа назад

      Да, и к в добавление к менеджменту...все таки мне кажется слабоват главный тренер. Не мотиватор он, по ощущениям.
      И по поводу 7 голов... Три игры Зенит "тужился" и ничего не залетало...вообще и было три поражения подряд... Вчера фортануло еще, ну объективно. Все, что летело - залетало... Сам в шоке был.

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      Рейтинг: +1182

      Mariner > zlobny_zenitos 1 час назад

      Ну это не совсем так. Да, 3 игры наши проиграли, но с Юве мы смотрелись лучше, чем они и реально не повезло, что проиграли. И я категорически не согласен, что вчера у наших всё получалось и всё залетало. Пересмотри хотя бы обзоры. Наши вчера имели значительно больше моментов, чем 7. Куча была 100%-ых ситььуаций, где в последний момент либо мимо либо во вратаря. Начиная с самых первых минут, когда Клаудиньо пробил в пустые ворота и попал в башню какому-то вашему челу, а до этого ещё Азмун профукал практически выход 1 в 1 и пробил мимо ворот. И такого было много в течении матча.

      2
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      Рейтинг: +852

      zlobny_zenitos > Mariner 1 час назад

      С Юве да, неплохо смотрелись. Но было тяжело очень.
      Смотрел всё, согласен, что еще моменты были, но не так много +3-4, для такого матча это не так и много.
      Дружище, я еще тебе скажу, про наши/ваши...)))) я так то за Зенит болею))) Хоть и в МСК сейчас живу из-за работы.

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