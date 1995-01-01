«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

Ну так скатайтесь в Тарасовку, как это раньше было, предъявите игрокам, тренеру. Вас уважают и с вашим мнением считаются (ну или считались по крайней мере), вы действительно сила. А знаете почему не поедете? Потому что знаете что дело не только и не столько в игроках и тренере, а потому что вами руководит Федуниха и ее раб, пиз...лиз Ленечка, а до них добраться здоровья не хватит. Так что демарш хороший, но кроме ожидания действительно глобальных перемен, увы - уповать не на что.
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.
«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!
Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо».
Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак», – говорится в сообщении «Фратрии».
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
- «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.