«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.
«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!
Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо».
Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак», – говорится в сообщении «Фратрии».
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
- «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
Источник: твиттер «Фратрии»