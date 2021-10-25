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  • «Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

25 октября 2021, 13:50
34

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!

Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо».

Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак», – говорится в сообщении «Фратрии».

  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

Источник: твиттер «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (34)
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DOCTOR PENALTY
1635159281
Подписываюсь.
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Старикан
1635159970
Неужели Федуна с его компанией всё устраивает?
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oyabun
1635160028
Для того чтобы хоть что то изменилось в Спартаке нужен тренер с полным карт-бланшем на приобретение новых игроков и отчислением из команды, тех кто не хочет играть (сейчас это процентов 80). И тренер должен быть достаточно жестким. Понятно что лучше бы и Босса сменить, но этого не будет.
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alefreddy
1635160117
согласен такой позор им долго не смыть надо от половины как минимум избавляться
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IVANRUS777
1635160844
Бесславные ублюдки позорящие клуб. Федун со своей лярвой самый главный из них. Довели твари до такого позорища. Что дальше? С двузначным сче́том про.***** планируется?
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ГенГриг
1635161546
То что вчера произошло, это даже не унижение,это опустили по полной. Я болельщик с 1979 , но никогда не было так больно. Я не буду ни к чему призывать, а напишу от себя. Пока Федун будет в клубе зарекаюсь даже смотреть игры!!!
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Fusballer
1635163200
После матчей с Наполи (пусть и при удалении соперника), с Динамо и даже с Лестером (где забили один гол после четырёх пропущенных) было ощущение, что у команды есть характер. Но с Зенит был полный развал. Ни характера, ни борьбы. игроки был каждый сам по себе. Это ужасно. Может и не все игроки плохи, но с такой игрой пусть идут нафиг.
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zlobny_zenitos
1635163258
Всем добрый день! Парни, с уважением к вам всем, болельщикам клуба Спартак. Фратрии отдельный респект! Подождите, не рубите с плеча, про не смотреть игры, не поддерживать клуб...Нельзя так. У всех бывают тяжелые времена. Если вы сейчас отвернетесь, вы отвернетесь от клуба. Да, в команде проблемы есть. Есть игроки отдельные, но слаженности нет. Не было серьезных вложений в команду в межсезонье. Попытки заместить отсутствие приобретений молодежью, которая еще не готова. Это переходный период просто. Надо перетерпеть. Как сторонний человек могу сказать, что согласен полностью с одним, что все эти проблемы из-за менеджмента. Чехарда тренеров, истерики в соцсетях от супруги владельца и т.п. Я смотрел вчера интервью Промеса после 1 тайма. Видно по нему, что он готов биться, но в тоже время в глазах какое то не понимание, что дальше... И по-моему не только у него. Может конечно ошибаюсь, но мне так показалось. В общем всем болельщикам Спартака желаю выдержать это психологическое давление. Выдержать истерию СМИ... НО КОМАНДУ НЕ БРОСАТЬ!!! У вас великий клуб!!! Стоять за него стеной!!!
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Ден 781
1635168961
Сборная Бразилии, самая титулованная сборная по футболу, на своём домашнем ЧМ проиграла 1-7…. случится может с любой командой
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Ивантеевец
1635170628
Ну так скатайтесь в Тарасовку, как это раньше было, предъявите игрокам, тренеру. Вас уважают и с вашим мнением считаются (ну или считались по крайней мере), вы действительно сила. А знаете почему не поедете? Потому что знаете что дело не только и не столько в игроках и тренере, а потому что вами руководит Федуниха и ее раб, пиз...лиз Ленечка, а до них добраться здоровья не хватит. Так что демарш хороший, но кроме ожидания действительно глобальных перемен, увы - уповать не на что.
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