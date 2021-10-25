«Фратрия» – игрокам «Спартака» после 1:7 с «Зенитом»: «Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте клуб»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение команды от «Зенита» (1:7) в 12-м туре РПЛ.

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом!

Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо».

Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак», – говорится в сообщении «Фратрии».