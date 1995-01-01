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    Серия А. «Ювентус» проиграл «Сассуоло»; «Аталанта» победила «Сампдорию», Миранчук вышел на 78-й минуте и сделал ассист

    «Ювентус» прервал беспроигрышную серию из девяти матчей. В десятом туре Серии А команда Массимилиано Аллегри уступила «Сассуоло», причем гости решающий гол забили на 90+4 минуте.

    В другой встрече «Аталанта» победила «Сампдорию». Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 78-й минуте и отдал голевой пас.

    Италия. Серия А. 10-й тур

    Ювентус – Сассуоло – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фраттези, 44; 1:1 – Маккенни, 76; 1:2 – Лопес, 90+4.

    Сампдория – Аталанта – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Капуто, 10; 1:1 – Асхильдсен, 17 (в свои ворота); 1:2 – Сапата, 21; 1:3 – Иличич, 90+5.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12601

      ilichkadr 16 минут назад

      Миранчук похоже так и будет выходить на N-й минуте или быть в заявке на игру.

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