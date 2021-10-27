Серия А. «Ювентус» проиграл «Сассуоло»; «Аталанта» победила «Сампдорию», Миранчук вышел на 78-й минуте и сделал ассист

«Ювентус» прервал беспроигрышную серию из девяти матчей. В десятом туре Серии А команда Массимилиано Аллегри уступила «Сассуоло», пропустив гол на 94-й минуте.

В другой встрече «Аталанта» победила «Сампдорию». Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 78-й минуте и отдал голевой пас.

Италия. Серия А. 10-й тур

Ювентус – Сассуоло – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фраттези, 44; 1:1 – Маккенни, 76; 1:2 – Лопес, 90+4.

Сампдория – Аталанта – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Капуто, 10; 1:1 – Асхильдсен, 17 (в свои ворота); 1:2 – Сапата, 21; 1:3 – Иличич, 90+5.

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