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Ювентус - Сассуоло

27.10.2021, Среда, 19:30 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 10 тур Ювентус - Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Сассуоло 1:3 Ювентус
17 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
33 тур
15 июля, среда 22:45 Сассуоло 3:3 Ювентус
14 тур
1 декабря, воскресенье 14:30 Ювентус 2:2 Сассуоло
Италия. Серия А (2018/2019)
23 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Сассуоло 0:3 Ювентус
4 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Ювентус 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 7:0 Сассуоло
4 тур
17 сентября, воскресенье 13:30 Сассуоло 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:2 Ювентус
3 тур
10 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
11 марта, пятница 22:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
10 тур
28 октября, среда 22:45 Сассуоло 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
9 марта, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Сассуоло
7 тур
18 октября, суббота 22:45 Сассуоло 1:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 23:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
28 апреля, понедельник 22:45 Сассуоло 1:3 Ювентус
16 тур
15 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 4:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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