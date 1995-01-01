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    The Guardian: Фергюсон, Вудворд и другие боссы «МЮ» поддерживают Сульшера. Финальное решение за Глейзером

    Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер заручился поддержкой большинства руководителей клуба после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в 9-м туре АПЛ.

    По информации The Guardian, 48-летнего норвежца поддержали в том числе бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон, вице-президент Эд Вудворд и управляющий директор Ричард Арнолд. Они хотят предоставить Сульшеру еще один шанс в матче с «Тоттенхэмом».

    Финальное решение по будущему Сульшера в «МЮ» примет владелец клуба Джоэл Глейзер.

    • В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.
    • Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

    Sky Sports: Сульшер не будет уволен из «МЮ»

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    Источник: The Guardian

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