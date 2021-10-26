The Guardian: Фергюсон, Вудворд и другие боссы «МЮ» поддерживают Сульшера. Финальное решение за Глейзером

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер заручился поддержкой большинства руководителей клуба после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) в 9-м туре АПЛ.

По информации The Guardian, 48-летнего норвежца поддержали в том числе бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон, вице-президент Эд Вудворд и управляющий директор Ричард Арнолд. Они хотят предоставить Сульшеру еще один шанс в матче с «Тоттенхэмом».

Финальное решение по будущему Сульшера в «МЮ» примет владелец клуба Джоэл Глейзер.

В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.

Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

Sky Sports: Сульшер не будет уволен из «МЮ»