Sky Sports: Сульшер не будет уволен из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер останется на своем посту, несмотря на разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в 9-м туре АПЛ.

По информации Sky Sports, клуб из Манчестера не рассматривает вариант с увольнением Сульшера. «МЮ» не контактировал с Антонио Конте и доверяет 48-летнему норвежцу.

Сообщалось, что «МЮ» не начинал официальные переговоры с Конте из уважения к Сульшеру.

В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.

Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

Журналист Скира: Конте готов возглавить «МЮ» и хочет контракт на три года