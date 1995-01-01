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    Sky Sports: Сульшер не будет уволен из «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер останется на своем посту, несмотря на разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в 9-м туре АПЛ.

    По информации Sky Sports, клуб из Манчестера не рассматривает вариант с увольнением Сульшера. «МЮ» не контактировал с Антонио Конте и доверяет 48-летнему норвежцу.

    Сообщалось, что «МЮ» не начинал официальные переговоры с Конте из уважения к Сульшеру.

    • В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.
    • Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.

    Журналист Скира: Конте готов возглавить «МЮ» и хочет контракт на три года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +844

      БОМЖАРНИК 12 секунд назад

      Сережка Семак скоро освободится его берите)!!!

      0
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      Рейтинг: +3652

      FENIX-SL 15 минут назад

      ну а смысл увольнять, если как замена это конте
      шило на мыло

      0
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