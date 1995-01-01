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    Новиков: «Порядок в руководстве – главное отличие «Динамо» от других московских клубов»

    Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, что отличает «Динамо» от других московских клубов.

    «В преддверии юбилея будет важно провести этот сезон достаточно качественно, что сейчас и происходит. И уже после окончания текущего сезона провести его анализ, укрепить те позиции, которые тренерский штаб посчитает нужным, и двигать вперед.

    Главное, что сейчас отличает «Динамо» от других московских клубов — это порядок, порядок в первую очередь в руководстве клуба, которое четко знает, что они хотят. Они прикладывают максимальные усилия для того, чтобы было движение вперед.

    Если мы возьмем сейчас «Локомотив», «Спартак», перестройку в ЦСКА, там я этого не вижу. В чем преимущество сейчас «Динамо», это порядок на всех этажах. И это очень важно», – сказал Новиков.

    • Новиков тренировал «Динамо» с 2019 по 2020-й год.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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