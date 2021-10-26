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  • Новиков: «Порядок в руководстве – главное отличие «Динамо» от других московских клубов»

Новиков: «Порядок в руководстве – главное отличие «Динамо» от других московских клубов»

26 октября 2021, 09:43
11

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал, что отличает «Динамо» от других московских клубов.

«В преддверии юбилея будет важно провести этот сезон достаточно качественно, что сейчас и происходит. И уже после окончания текущего сезона провести его анализ, укрепить те позиции, которые тренерский штаб посчитает нужным, и двигать вперед.

Главное, что сейчас отличает «Динамо» от других московских клубов — это порядок, порядок в первую очередь в руководстве клуба, которое четко знает, что они хотят. Они прикладывают максимальные усилия для того, чтобы было движение вперед.

Если мы возьмем сейчас «Локомотив», «Спартак», перестройку в ЦСКА, там я этого не вижу. В чем преимущество сейчас «Динамо», это порядок на всех этажах. И это очень важно», – сказал Новиков.

  • Новиков тренировал «Динамо» с 2019 по 2020-й год.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 3 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Спартак ЦСКА Новиков Кирилл
Комментарии (11)
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general.lizyukov
1635232889
Серьезно? 20 лет бардака, почти вылет в ПФЛ - это порядок? Единственный московский клуб, в котором относительный порядок в руководстве - это наша конюшня. Ещё бы с тренерами разобраться, а то попадания 1 из 7.
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vladimir-7
1635240974
Беспорядок столько лет творился в Динамо, но внутри собственной избы, без выноса разногласий и ссор наружу.
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FanatSerj
1635241105
Посмотрим как дальше будет, но эти изменения уже заметны, хотя бы в том что клубом начали рулить те, кто за всё это платит, а то была странная ситуация, когда у руля были люди осваивающие баблище, а потом в кусты, мол мы тут не причем, привет шайке Ротенберга и лично Аджоеву. Это скорее выравнивает Динамо с остальными московскими клубами. В том же Локо/РЖД эта "власть" меняется не реже чем в Динамо. Про Спартак вообще молчу, там вечный цирк-шапито, но белые полосы хоть встречаются и ладушки, в ЦСКА стабильнее, но сами деньги увы уже не того масштаба.
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portero
1635243568
Сейчас есть тренер хороший, а про то как осваивают деньги и не проворуются ли, узнаем попозже, ещё время не пришло для таких заключений....
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Hektor 84
1635250638
Давно ли там порядок?
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Shotlandets86
1635257952
Как обычно одни хэйтеры недалёкие в комментах: бомжи, да свиньи, которым даже поверхностно неведомо, что и как в Динамо было и что сейчас.)))
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