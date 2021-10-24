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    Семак: «Нельзя говорить, что «Спартак» не конкурент «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкурентоспособности «Спартака» после очного матча 12-го тура РПЛ.

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
    • «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.

    «Нельзя говорить, что «Спартак» нам не конкурент, как и о полном доминировании на длинной дистанции. Всe меняется очень быстро. Перед игрой были совсем другие разговоры.

    Даже если вспомнить игру прошлого сезона с «Локомотивом», когда мы крупно их обыграли, результат был неожиданный.

    Бывают матчи, когда залетает всe. Не могу сказать, что это сумасшедшее везение, столько мячей нужно ещe забить – это встречается очень редко.

    Нам возвращается за те матчи, где мы создаeм много, но не забиваем или теряем очки», – сказал Семак.

    Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2021 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +261

      lipatov32 1 час назад

      "Тренирище" ты блестни в европе, а не в чемпионате одной команды и одной газовой компании!!!! Сенит этот любая средняя команда натянет!!! Тренер куев!!!

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      Рейтинг: +13906

      paracetamol 1 час назад

      Конкурент, конечно, с отставанием в 9 очков и дырявой обороной. Гы!

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      Рейтинг: +647

      kliker 1 час назад

      Повесь таблицу в туалете и дрочи на неё.

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