Семак: «Нельзя говорить, что «Спартак» не конкурент «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкурентоспособности «Спартака» после очного матча 12-го тура РПЛ.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

«Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.

«Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.

«Нельзя говорить, что «Спартак» нам не конкурент, как и о полном доминировании на длинной дистанции. Всe меняется очень быстро. Перед игрой были совсем другие разговоры.

Даже если вспомнить игру прошлого сезона с «Локомотивом», когда мы крупно их обыграли, результат был неожиданный.

Бывают матчи, когда залетает всe. Не могу сказать, что это сумасшедшее везение, столько мячей нужно ещe забить – это встречается очень редко.

Нам возвращается за те матчи, где мы создаeм много, но не забиваем или теряем очки», – сказал Семак.

Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»