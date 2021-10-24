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  • Семак: «Нельзя говорить, что «Спартак» не конкурент «Зениту»

Семак: «Нельзя говорить, что «Спартак» не конкурент «Зениту»

24 октября 2021, 22:58
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкурентоспособности «Спартака» после очного матча 12-го тура РПЛ.

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
  • «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.

«Нельзя говорить, что «Спартак» нам не конкурент, как и о полном доминировании на длинной дистанции. Всe меняется очень быстро. Перед игрой были совсем другие разговоры.

Даже если вспомнить игру прошлого сезона с «Локомотивом», когда мы крупно их обыграли, результат был неожиданный.

Бывают матчи, когда залетает всe. Не могу сказать, что это сумасшедшее везение, столько мячей нужно ещe забить – это встречается очень редко.

Нам возвращается за те матчи, где мы создаeм много, но не забиваем или теряем очки», – сказал Семак.

Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (4)
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kliker
1635106385
Повесь таблицу в туалете и дрочи на неё.
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paracetamol
1635107119
Конкурент, конечно, с отставанием в 9 очков и дырявой обороной. Гы!
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lipatov32
1635108228
"Тренирище" ты блестни в европе, а не в чемпионате одной команды и одной газовой компании!!!! Сенит этот любая средняя команда натянет!!! Тренер куев!!!
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Азбука
1635161533
Главные конкуренты Зенита те, кто ближе в таблице на сей момент.
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