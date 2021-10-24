Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил со словами поддержки в адрес коллеги из «Спартака» Руя Витории после матча 12-го тура РПЛ.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

«Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.

«Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.

«Бывают матчи, когда многое получается. Случается игры, когда мы создаем много, но не забиваем, а потом – наоборот. Ничего не залетает, а затем – всe.

Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко.

Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день», – сказал Семак.