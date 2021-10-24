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    Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил со словами поддержки в адрес коллеги из «Спартака» Руя Витории после матча 12-го тура РПЛ.

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
    • «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.

    «Бывают матчи, когда многое получается. Случается игры, когда мы создаем много, но не забиваем, а потом – наоборот. Ничего не залетает, а затем – всe.

    Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко.

    Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день», – сказал Семак.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.10.2021 21:42
    Комментарии27
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      Рейтинг: +13906

      paracetamol 1 час назад

      Физрука у рыл надо поддержать обязательно, рекорд за рекордом ставит и приведет, надеюсь, команду к победе в турнире ФНЛ. Вот радость-то будет у хрюшек!

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      Рейтинг: +68

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Я не сторонник отставок тренеров и других резких движений но то что происходит в Спартаке причем с самого начала сезона это просто мрак,я сомневаюсь что игроки после летней паузы вдруг стали дебилами,либо они его плавно сливают либо он просто говно а не тренер.

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      Рейтинг: +2128

      Бриг 2 часа назад

      Жаль, что Спартак не стал нормально играть в футбол. Как бы приехали на Зенит посмотреть. Плохо для Зенита - вредная победа без напряжения. Да и Спартаку пользы никакой. Хорошо было только зрителям на стадионе.

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      Рейтинг: +5103

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Молодец, Богданыч, сейчас над Спартаком даже глумиться не хочется

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      Рейтинг: +3424

      general.lizyukov 2 часа назад

      А ты проиграй 1-7 - и потом расскажешь.

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      Рейтинг: +209

      the teacher 2 часа назад

      Богданыч Мужик! Только боюсь вот тебя Руй не поддержал бы.

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      Рейтинг: +576

      Fju-2 2 часа назад

      Раньше Семак гораздо веселее отвечал:

      - Насколько на ваш взгляд ситуация в "Спартаке" поддается логическому объяснению?
      - Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться. Я вырезал себе турнирную таблицу, где "Спартак" был на последнем месте. Так же сделали и многие мои друзья.

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      Рейтинг: +61

      saf05 3 часа назад

      Он ещё и издевается , Чмо.

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      Рейтинг: +30173

      oyabun 3 часа назад

      За слова поддержки по-человечески спасибо. Жаль только никак не помогут они Спартаку.

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      Рейтинг: +61

      saf05 > oyabun 2 часа назад

      Ты что тупой?

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      Рейтинг: +6331

      nik55 3 часа назад

      а где ты видишь тренера ? и главное такой смены тренеров как в Спартаке нет нигде

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