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  • Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

24 октября 2021, 21:42
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил со словами поддержки в адрес коллеги из «Спартака» Руя Витории после матча 12-го тура РПЛ.

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
  • «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.

«Бывают матчи, когда многое получается. Случается игры, когда мы создаем много, но не забиваем, а потом – наоборот. Ничего не залетает, а затем – всe.

Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко.

Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день», – сказал Семак.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Витория Руй Семак Сергей
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1635101439
Уважение Богданычу! Про него много чего говорят, но человек он хороший.
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nik55
1635101855
а где ты видишь тренера ? и главное такой смены тренеров как в Спартаке нет нигде
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oyabun
1635102019
За слова поддержки по-человечески спасибо. Жаль только никак не помогут они Спартаку.
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Fju-2
1635102360
Раньше Семак гораздо веселее отвечал: - Насколько на ваш взгляд ситуация в "Спартаке" поддается логическому объяснению? - Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться. Я вырезал себе турнирную таблицу, где "Спартак" был на последнем месте. Так же сделали и многие мои друзья.
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the teacher
1635102917
Богданыч Мужик! Только боюсь вот тебя Руй не поддержал бы.
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Ганнибал Лектор
1635103902
Молодец, Богданыч, сейчас над Спартаком даже глумиться не хочется
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Бриг
1635103939
Жаль, что Спартак не стал нормально играть в футбол. Как бы приехали на Зенит посмотреть. Плохо для Зенита - вредная победа без напряжения. Да и Спартаку пользы никакой. Хорошо было только зрителям на стадионе.
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Zloikaksobaka
1635105872
Я не сторонник отставок тренеров и других резких движений но то что происходит в Спартаке причем с самого начала сезона это просто мрак,я сомневаюсь что игроки после летней паузы вдруг стали дебилами,либо они его плавно сливают либо он просто говно а не тренер.
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paracetamol
1635107716
Физрука у рыл надо поддержать обязательно, рекорд за рекордом ставит и приведет, надеюсь, команду к победе в турнире ФНЛ. Вот радость-то будет у хрюшек!
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Дедуктор
1635139429
Спартак по началу матча выглядел очень достойно. А потом вдруг обоср...ся Пупс. И вся команда развалилась как карточный домик. Не Руя надо менять, а - вратаря. И - мордовать Рассказика кроссами и ускорениями. Если защитник дурак, то должен компенсировать это быстрым бегом. А он бегать и не может, и не хочет.
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