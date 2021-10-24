Семак: «Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте»

Физрука у рыл надо поддержать обязательно, рекорд за рекордом ставит и приведет, надеюсь, команду к победе в турнире ФНЛ. Вот радость-то будет у хрюшек!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил со словами поддержки в адрес коллеги из «Спартака» Руя Витории после матча 12-го тура РПЛ.
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
- «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.
- «Спартак» идет на 7-м месте в таблице лиги.
«Бывают матчи, когда многое получается. Случается игры, когда мы создаем много, но не забиваем, а потом – наоборот. Ничего не залетает, а затем – всe.
Поздравляю болельщиков с заслуженной победой. Такой результат случается очень редко.
Хочу поддержать тренера «Спартака» и команду. Такое бывает в спорте. Сегодня был, как говорят, наш день», – сказал Семак.